Der Manchester City-Spieler, der Enzo Maresca beeindruckte

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Der Manchester City-Spieler, der Enzo Maresca beeindruckte

Manchester CityCheftrainer Enzo Maresca äußerte sich nach dem Champions-League-Debüt des neuen Spielers lobend über ihn. Der 18-jährige Ayyoub Bouaddi beeindruckte den Trainer mit einem souveränen Auftritt beim 2:0-Sieg gegen Porto.

Bouaddi stand 75 Minuten auf dem Platz. Doch was Maresca beeindruckte, war nicht nur seine Technik oder Statistik, sondern seine Reaktion nach einem Fehler.

„Er hat sehr gut gespielt“

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde Maresca zum Debüt des jungen Spielers befragt. Der Experte antwortete mit einem Lächeln.

„Er hat sehr gut gespielt“, sagte Maresca.

Die weiteren Ausführungen des Trainers machten jedoch deutlich, warum Bouaddi besonders hervorstach.

Der größte Eindruck — die Reaktion nach einem Fehler

Maresca erinnerte daran, dass der junge Spieler in einem der vorherigen Spiele gegen Coventry zweimal den Ball verlor.

Normalerweise können solche Fehler bei einem 18-Jährigen den psychologischen Druck erhöhen. Doch Bouaddi ging anders mit der Situation um.

„Er hat in diesem Spiel zweimal den Ball verloren, aber auch nach den Fehlern geriet er nicht in Panik, sondern arbeitete ruhig nach hinten und fand sofort wieder ins Spiel zurück.“

Laut Maresca zeigte genau dieser Aspekt die Reife des jungen Spielers.

Maresca: „Ayyoub hat mich beeindruckt“

Manchester Cityverfügt über viele Spieler, von denen ein hohes Niveau erwartet wird. Deshalb betonte der Trainer, dass es natürlich sei, starke Leistungen von Führungsspielern wie Erling Haaland, Ruben Dias oder Mateo Kovacic zu erwarten.

Doch obwohl Bouaddi erst 18 Jahre alt ist, wurde er in einem Atemzug mit ihnen genannt.

„Es ist natürlich, eine solche Leistung von Erling, Ruben oder Mateo zu erwarten, aber Ayyoub hat mich beeindruckt. Er ist erst 18, hat aber ein großartiges Spiel gemacht.“

Diese Worte zeigen, dass Maresca großes Vertrauen in den jungen Mittelfeldspieler hat.

Neuer Konkurrenzkampf im Team könnte beginnen

Bouaddis Spielweise hinterließ nicht nur beim Trainer, sondern auch bei seinen Teamkollegen einen positiven Eindruck.

Maresca sagt, die Spieler seien froh, dass ein neuer starker Konkurrent zum Team gestoßen ist, da sie Bouaddis Potenzial in der Praxis sehen können.

Dies deutet darauf hin, dass die Rolle des 18-Jährigen bei Manchester Citybald noch größer werden könnte.

Zahlt sich der 95-Millionen-Euro-Transfer aus?

Ayyoub Bouaddi wechselte im August dieses Jahres von Lille zu Manchester City.

Sein Transfer wurde auf etwa 95 Millionen Euro ohne Boni geschätzt.

Eine solch hohe Summe erhöht natürlich den Druck auf den Spieler. Doch Bouaddi zeigt derzeit, dass er diesem Druck gewachsen ist.

Sein Champions-League-Auftritt gegen Porto war das deutlichste Signal dafür, dass der 18-Jährige nicht nur ein Talent für die Zukunft ist, sondern ein Spieler, der schon jetzt um einen Stammplatz konkurrieren kann.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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