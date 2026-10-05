Unter der Leitung des neuen Cheftrainers Enzo Maresca Manchester Cityund die Situation des usbekischen Talents Abdukodir Khusanoverregt die Aufmerksamkeit der Fußballwelt und von Experten. Der 22-jährige Innenverteidiger, der zu Saisonbeginn noch ein fester Bestandteil der Startelf war, sorgt in den letzten Wochen für ernsthafte Sorgen, da er immer öfter auf der Bank feststeckt.

Der italienische Trainer nutzte Khusanovs Vielseitigkeit zunächst auf der rechten Seite und testete ihn im Champions-League-Duell gegen den FC Porto erstmals als Linksverteidiger. Doch die Rückkehr des verletzten Matheus Nunes und die neue Hierarchie in der Innenverteidigung haben sich negativ auf die regelmäßige Spielpraxis unseres Landsmanns ausgewirkt.

Die Kapitänsbinde für Dias und das Ende des Tandems mit Guehi

Eigentlich ist die ideale Position für Abdukodir Khusanov das Zentrum der Innenverteidigung:

Das Ende des idealen Paares: Mit Marc Guehi, der im Januar letzten Jahres zum Verein kam, hatte Khusanov ein stabiles Tandem im Zentrum gebildet;

Der Kapitänsfaktor: Nachdem Bernardo Silva den Verein im Sommer verlassen hatte, ernannte Enzo Maresca den Verteidiger Ruben Dias zum neuen Kapitän der „Citizens“. Dies garantierte dem Portugiesen einen Stammplatz und besetzte genau die Position im Zentrum, auf der Khusanov spielte;

Die letzten Warnsignale: Insbesondere die Tatsache, dass Abdukodir sowohl im Manchester-Derby als auch im letzten Spiel gegen den AFC Sunderland, bei dem das Team drei Gegentore kassierte, 90 Minuten auf der Bank saß, wirft bei Experten Fragen auf.

„Er war unser bester Verteidiger“: Offene Sorge eines City Xtra-Experten

„Manchester City“ berichtet das renommierte Medium City Xtra dessen Analyst Edward Burnett diskutierte das Problem offen und kritisierte Marescas Auswahl scharf:

„Wenn Sie mir erlauben, die finanziellen Vorwürfe gegen die Premier League beiseite zu lassen und mich auf das Geschehen auf dem Platz zu konzentrieren: Ich kann meine Sorgen um Abdukodir Khusanov nicht verbergen. Seit er im Januar 2025 zum Team kam, war er unser bester und zuverlässigster Verteidiger. Er ist extrem schnell, körperlich robust und zweikampfstark. In Eins-gegen-Eins-Situationen ist er fast unüberwindbar. Aber Maresca scheint aus irgendeinem Grund nicht voll zufrieden mit ihm zu sein und setzt ihn seltener ein. Ich verstehe die Bedeutung eines breiten Kaders, aber es ist frustrierend, einen Spieler, der ein Kandidat für die erste Elf ist, jede Woche auf der Bank zu sehen.“

6 Pflichtspiele und das Interesse von Premier-League-Klubs

In der laufenden Saison bestritt Abdukodir insgesamt 6 Spiele in allen Wettbewerben (in der Premier League spielte er die vollen 90 Minuten gegen Bournemouth, Crystal Palace und Coventry; zudem kam er im Community Shield gegen Arsenal, in der Champions League gegen Porto und im Ligapokal gegen Norwich City zum Einsatz; beim Spiel gegen Norwich bewertete Sofascore seine Leistung mit 7,6 Punkten).

Dennoch könnten Marescas Entscheidungen und das unsichere Umfeld um den Verein im Januar zu unerwarteten Transferentwicklungen führen. Derzeit zeigen mehrere Premier-League-Klubs ernsthaftes Interesse am usbekischen Verteidiger:

Chelsea und Aston Villa: Erwägen Pläne, Khusanov bereits im Winter-Transferfenster zu verpflichten, um ihre Defensive zu verstärken;

Everton und Bournemouth: Beobachten die Situation genau und sind bereit, dem Spieler garantierte Spielpraxis anzubieten.

Sollte Enzo Maresca seine Rotation nicht überdenken und Abdukodir wieder einen festen Platz in der Startelf einräumen, könnte die Transfer-Saga des usbekischen Stars im Winter zu einem der zentralen Themen der Premier League werden.