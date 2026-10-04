Tuchels überraschende Aussage: Beeinflusst eine Bestrafung von Manchester City die Nationalmannschaft?

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Tuchels überraschende Aussage: Beeinflusst eine Bestrafung von Manchester City die Nationalmannschaft?

Der Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft, Thomas Tuchel „Manchester City“ äußerte sich offen dazu, wie sich die finanziellen Vorwürfe gegen den Verein und das Risiko eines Zwangsabstiegs auf den Kader der Nationalmannschaft auswirken könnten. Der deutsche Experte betonte, dass Starspieler nicht aufgrund der Probleme ihres Vereins bestraft werden.

Während das Berufungsverfahren gegen die „Citizens“, die von einer unabhängigen Kommission für schuldig an finanziellen Unregelmäßigkeiten befunden wurden, noch läuft, stellten Journalisten Tuchel eine direkte Frage zur Zukunft der englischen Stars im Nationalteam.

„Nicht die Liga, sondern die Qualität zählt“: Tuchels klare Haltung

Der englische Nationaltrainer stellte klar, dass der Status des Vereins in der Liga kein entscheidender Faktor für eine Berufung in die Mannschaft ist:

  • Das Hauptkriterium ist der Nutzen: „Bei der Auswahl der Kandidaten für die Nationalmannschaft konzentriere ich mich darauf, wie sehr sie dem Team in einem bestimmten Spiel, Trainingslager oder bei großen Turnieren helfen können. In welcher Liga ein Spieler spielt, ist zweitrangig“, sagte der Trainer.

  • Kein automatischer Ausschluss:

„Nur weil ein Spieler nicht in der höchsten Spielklasse spielt, bedeutet das nicht, dass er automatisch aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen werden muss. Jeder Fall und jeder Spieler muss individuell betrachtet werden“, betonte Thomas Tuchel.

„City“ hat Berufung eingelegt, der Druck hält an

Zur Erinnerung: Die unabhängige Kommission der Premier League hatte „Manchester City“ für schuldig befunden, über Jahre hinweg gegen die Regeln des Financial Fairplay verstoßen zu haben. Zu den möglichen Sanktionen zählen Punktabzüge bis hin zum Zwangsabstieg in eine niedrigere Liga.

Die Führung des Klubs aus Manchester weist alle Vorwürfe entschieden zurück und hat offiziell Berufung bei der höheren Instanz eingelegt. Tuchels Aussage war eine große psychologische Unterstützung für die Leistungsträger der englischen Nationalmannschaft bei „Manchester City“.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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