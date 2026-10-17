Manchester City – Ipswich: Aufstellungen und Live-Ticker

·1·Sport
Manchester City – Ipswich: Aufstellungen und Live-Ticker

Das Spiel der englischen Premier League zwischen Manchester City und Ipswich beginnt am 17. Oktober um 19:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Startelf von Manchester City: 1. Donnarumma J., 32. Buaddi A., 3. Dias R. (Kapitän), 11. Doku J., 47. Foden F., 6. Guehi M., 9. Haaland E., 8. Kovacic M., 7. Ndiaye I., 27. Nunes M., 33. O'Reilly N.

Ersatzbank von Manchester City: 21. Ait-Nouri R., 37. Allan Elias, 5. Anderson E., 10. Cherki R., 17. Fernandes E., 24. Gvardiol J., 45. Khusanov A., 28. Rulli J., 42. Semenyo A.

Cheftrainer von Manchester City: Maresca E.

Startelf von Ipswich: 28. Walton C., 3. Davis L., 6. Diop I., 19. Emerson, 10. Enciso J., 12. Florentino, 24. Greaves J., 38. Maeda D., 26. O'Shea D. (Kapitän), 42. Ouattara A., 25. Palacios E.

Ersatzbank von Ipswich: 29. Akpom C., 47. Clarke J., 7. Fatawu I., 9. Flemming Z., 2. Furlong D., 4. Kipre S., 5. Matusiwa A., 11. Philogene J., 37. Scherpen K.

Cheftrainer von Ipswich: O'Neil G.

Manchester CityIpswichPremier LeagueFußballLive-Ticker
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Fulham stellt Álvaro Arbeloa ein Ultimatum: 4 Punkte aus 2 SpielenFulham stellt Álvaro Arbeloa ein Ultimatum: 4 Punkte aus 2 Spielen12 Oktober 17:296-Tore-Drama von Arsenal: Liverpool wirft Tottenham aus dem Pokal6-Tore-Drama von Arsenal: Liverpool wirft Tottenham aus dem Pokal16 September 06:12Manchester City besiegt Liverpool auswärts deutlichManchester City besiegt Liverpool auswärts deutlich11 Oktober 22:40Details zu geheimen Verhandlungen zwischen Manchester City und der Premier League enthülltDetails zu geheimen Verhandlungen zwischen Manchester City und der Premier League enthüllt10 Oktober 11:10Droht Manchester City nach dem Einspruch gegen die unabhängige Kommission der Ausschluss aus der Championship?Droht Manchester City nach dem Einspruch gegen die unabhängige Kommission der Ausschluss aus der Championship?7 Oktober 20:08Der „Haaland-Effekt“: Ein einziger Werbespot lässt den Karottenabsatz in Norwegen um 25 Prozent steigenDer „Haaland-Effekt“: Ein einziger Werbespot lässt den Karottenabsatz in Norwegen um 25 Prozent steigen5 Oktober 08:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November