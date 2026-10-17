Manchester City – Ipswich: Aufstellungen und Live-Ticker
Das Spiel der englischen Premier League zwischen Manchester City und Ipswich beginnt am 17. Oktober um 19:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.
Startelf von Manchester City: 1. Donnarumma J., 32. Buaddi A., 3. Dias R. (Kapitän), 11. Doku J., 47. Foden F., 6. Guehi M., 9. Haaland E., 8. Kovacic M., 7. Ndiaye I., 27. Nunes M., 33. O'Reilly N.
Ersatzbank von Manchester City: 21. Ait-Nouri R., 37. Allan Elias, 5. Anderson E., 10. Cherki R., 17. Fernandes E., 24. Gvardiol J., 45. Khusanov A., 28. Rulli J., 42. Semenyo A.
Cheftrainer von Manchester City: Maresca E.
Startelf von Ipswich: 28. Walton C., 3. Davis L., 6. Diop I., 19. Emerson, 10. Enciso J., 12. Florentino, 24. Greaves J., 38. Maeda D., 26. O'Shea D. (Kapitän), 42. Ouattara A., 25. Palacios E.
Ersatzbank von Ipswich: 29. Akpom C., 47. Clarke J., 7. Fatawu I., 9. Flemming Z., 2. Furlong D., 4. Kipre S., 5. Matusiwa A., 11. Philogene J., 37. Scherpen K.
Cheftrainer von Ipswich: O'Neil G.
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