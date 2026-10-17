7. Spieltag der Premier League: Manchester City und Liverpool holen wichtige Auswärtssiege

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7. Spieltag der Premier League: Manchester City und Liverpool holen wichtige Auswärtssiege

Im Rahmen des 7. Spieltags der Premier League setzten sich die beiden Giganten im Kampf um die Tabellenspitze, Manchester City und Liverpool , in dramatischen und torreichen Auswärtsspielen durch.

Die „Citizens“ unter der Leitung von Enzo Maresca gewannen mit 3:2 gegen Ipswich, während Liverpool nach einer kämpferischen Leistung gegen ein auf neun Mann reduziertes Brentford einen 2:1-Sieg einfuhr.

Haalands Doppelpack und Abdukodir Khusanovs Einwechslung

Manchester Citystieß auswärts auf unerwartet harten Widerstand:

  • Tore im Wechsel: Phil Foden eröffnete in der 19. Minute den Torreigen, doch nur zwei Minuten später glich Daizen Maeda aus;

  • Erling Haalands Gala: Der norwegische Torjäger erzielte in der 34. und 69. Minute zwei Treffer, schnürte einen Doppelpack und brachte die Mancunians mit 3:1 in Führung;

  • Abdukodir Khusanovs Debüt: In der 76. Minute wechselte das Trainerteam den Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov, für Matheus Nunes ein. Unser Landsmann half dabei, die Defensive zu stabilisieren;

  • Elfmeter in der Schlussphase: In der 90. Minute verwandelte Ipswich-Spieler Flemming einen Strafstoß sicher zum 3:2-Endstand.

Premier League, 7. Spieltag

Ipswich — Manchester City 2:3

Tore: Maeda (21.), Flemming (90., Elfmeter) — Foden (19.), Haaland (34., 69.).

  • Manchester City: Donnarumma, Nunes (Khusanov, 76.), Dias, Gvardiol, O'Riley, Anderson, Ndiaye, Semenyo, Buaddi, Cherki, Haaland.

  • Ipswich: Walton, Diop, O'Shea, Davis, Ouattara, Lukic, Enciso, Philogene-Bidace, Palacios, Fatawu, Emerson.

Brentfords Platzverweise und Liverpools Comeback

In einer weiteren intensiven Partie des Spieltags geriet Liverpool zunächst in Rückstand, sicherte sich am Ende aber doch den Sieg:

  • Treffer vor der Pause: Kurz vor Ende der ersten Halbzeit (44. Minute) brachte Lewis-Potter die Gastgeber in Führung;

  • Willensstarke Aufholjagd: In der zweiten Halbzeit erhöhten die „Reds“ den Druck: In der 62. Minute glich Munoz aus, und in der 70. Minute erzielte Alexander Isak den Siegtreffer zum 1:2;

  • Zwei Platzverweise für die Gastgeber: Die Spannung im Spiel eskalierte so weit, dass Brentford die Partie mit nur neun Spielern beenden musste.

Brentford — Liverpool 1:2

Tore: Lewis-Potter (44.) — Munoz (62.), Isak (70.).

  • Brentford: Kelleher, Kayode, Schuster, Ajer, Diouf, Lewis-Potter, Yarmolyuk, Janelt, Anthony, Jensen, Thiago.

  • Liverpool: Alisson, Araujo, van Dijk, Jaccet, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Munoz, Wirtz, Barcola, Isak.

Nach diesem Spieltag festigen die Spitzenreiter ihre Positionen und setzen den intensiven Wettbewerb im Titelrennen fort.

Manchester CityLiverpoolIpswichBrentfordPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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