Fulham stellt Álvaro Arbeloa ein Ultimatum: 4 Punkte aus 2 Spielen

In der englischen Premier League ist beim Londoner Verein Fulham , der einen schwachen Saisonstart hingelegt hat, die Trainerfrage in den Fokus gerückt. TEAMtalk berichtet, dass die Vereinsführung dem spanischen Trainer Álvaro Arbeloa, der erst im Sommer verpflichtet wurde, eine letzte Chance zur Wende gegeben hat.

Die Niederlage am 6. Spieltag gegen Ipswich (1:2) brachte das Fass für die Verantwortlichen zum Überlaufen, woraufhin dem Trainerstab klare Bedingungen gestellt wurden.

Strikte Forderung: 4 Punkte aus den nächsten zwei Spielen

Die Bosse des Londoner Klubs haben dem spanischen Coach eine Frist von zwei Spielen gesetzt, um seine Zukunft zu sichern:

Klare Aufgabe: Arbeloa muss in den kommenden beiden Partien gegen Hull City und Coventry mindestens 4 Punkte holen;

Zukunft ungewiss: Sollte das Team dieses Minimalziel nicht erreichen, wird die Vereinsführung eine vorzeitige Vertragsauflösung mit dem Spanier in Betracht ziehen.

Agenten werden aktiv, Fulham im Tabellenkeller

Die Situation des Londoner Klubs in der Premier-League-Tabelle ist besorgniserregend:

Tabellenende: Nach sechs Spieltagen konnte Fulham lediglich 2 Punkte verbuchen und belegt derzeit den letzten Tabellenplatz;

Kandidaten werden vorgeschlagen: Aufgrund der Erfolglosigkeit unter Arbeloa haben Fußballagenten bereits Kontakt zur Vereinsführung aufgenommen, um verschiedene neue Kandidaten für den Trainerposten anzubieten.

Für den ehemaligen Verteidiger von Real Madrid und der spanischen Nationalmannschaft, der im Sommer mit großen Hoffnungen kam, werden die nächsten beiden Duelle zum entscheidenden Finale für seine Trainerkarriere in der Premier League.