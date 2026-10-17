Wie wurde die Leistung von Abdukodir Khusanov im Spiel gegen Ipswich bewertet?

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Wie wurde die Leistung von Abdukodir Khusanov im Spiel gegen Ipswich bewertet?

In der aktuellen Runde der englischen Premier League konnte der Tabellenführer Manchester City zu Hause einen Ipswich mit 3:2 nach einem spannenden Spielverlauf besiegen. Diese Begegnung stand erneut im Fokus der usbekischen Fans, da der 22-jährige Verteidiger unserer Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov , für die „Citizens“ zum Einsatz kam.

Die renommierte internationale Statistik-Plattform Flashscore bewertete nach Spielende die Leistung von Khusanov im Vergleich zu allen anderen Akteuren.

Khusanovs Rolle auf neuer Position und die Flashscore-Bewertung

Die Aktionen des usbekischen Spielers auf dem Platz und seine Bewertung im Detail:

  • Einsatzzeit und Position: Abdukodir Khusanov wurde in der 77. Minute für den verletzten Matheus Nunes eingewechselt;

  • Zuverlässigkeit auf der rechten Seite: Obwohl Khusanov gelernter Innenverteidiger ist, übernahm er die Position des Rechtsverteidigers und agierte bis zum Schlusspfiff souverän auf seiner Seite;

  • 6,4 Punkte Bewertung: Die Experten und Algorithmen von Flashscore bewerteten die Leistung unseres Landsmanns mit 6,4 Punkten . Interessanterweise erhielten auch der Stammtorhüter Gianluigi Donnarumma sowie Verteidiger Nico O'Reilly dieselbe Bewertung von 6,4 Punkten;

  • Niedrigster Wert: Die niedrigste Bewertung bei den Gastgebern erhielt Antoine Semenyo (6,3 Punkte), der ebenfalls in der 77. Minute eingewechselt wurde, aber offensiv keine Akzente setzen konnte.

Erling Haaland — der absolute Held des Spiels

Der norwegische Stürmer unterstrich erneut seinen Status als Star der Partie:

  • 9,3 Punkte und ein Doppelpack: Erling Haaland erzielte zwei Tore und wurde von Flashscore zum Spieler des Spiels mit 9,3 Punkten gekürt;

  • Die Leistungsträger: Mateo Kovačić, der im Mittelfeld sehr aktiv war, und Phil Foden, der in der 19. Minute den Führungstreffer erzielte, erhielten jeweils 8,4 Punkte;

  • Torfolge: Auf die Tore von Foden (19.) und Haaland (34., 69.) antworteten die Gäste durch Daizen Maeda (21.) und Zian Flemming per Elfmeter in der 90. Minute.

Manchester Citybleibt Tabellenführer

Dieser Sieg festigt die Vormachtstellung der „Citizens“ in der Tabelle:

  • 21 Punkte: Mit nun 21 Punkten behauptet Manchester City souverän den ersten Platz in der Premier League;

  • Ipswich auf Platz 10: Die Gäste leisteten Widerstand, mussten sich am Ende jedoch geschlagen geben und bleiben mit 9 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz.

Abdukodir KhusanovManchester CityPremier LeagueIpswichFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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