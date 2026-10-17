Im Rahmen des nächsten Spieltags der englischen Premier League (EPL) empfing der Tabellenführer Manchester City das kämpferische Team von Ipswich Town und sicherte sich in einer intensiven und spannenden Begegnung einen wichtigen 3:2-Sieg.

Dieses Spiel war auch für usbekische Fußballfans von besonderer Bedeutung. Der Verteidiger unserer Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov , kam in einer entscheidenden Phase des Spiels zum Einsatz und trug aktiv dazu bei, den Spielstand zu halten und die Defensive zu stabilisieren.

Ein weiterer Doppelpack von Haaland, doch Ipswich kämpfte bis zum Schluss

Die wichtigsten Ereignisse der torreichen und dramatischen Partie verliefen wie folgt:

Schnelle Angriffe und ein rascher Ausgleich: In der 19. Minute eröffnete Phil Foden den Torreigen. Die Freude der Gastgeber währte jedoch nicht lange – zwei Minuten später glich Daizen Maeda nach einem Konter aus (1:1);

Erling Haalands Gala: Der norwegische Torjäger erzielte in der 34. und 69. Minute zwei präzise Treffer, schnürte seinen Doppelpack und brachte City mit 3:1 in Führung;

Elfmeter in der 90. Minute: Ipswich gab sich bis zur letzten Sekunde nicht geschlagen, und in der 90. Minute verwandelte Zeki Flemming einen Elfmeter sicher, um den Abstand zu verkürzen, doch für einen Ausgleich reichte es nicht mehr – 3:2.

Khusanovs Einwechslung und die Expertenbewertungen

In der 77. Minute wurde Abdukodir Khusanov für den verletzten Matheus Nunes eingewechselt und übernahm die Position des Rechtsverteidigers. Obwohl unser Landsmann eigentlich Innenverteidiger ist, agierte er auch auf der neuen Position abgeklärt und souverän und wehrte den gesamten Druck des Gegners ab:

Erling Haaland — 8,5/10: Spieler des Spiels; erzielte zwei wichtige Tore und sicherte den Sieg.

Iliman Ndiaye und Jeremy Doku — 8/10: Sorgten auf beiden Flügeln für ununterbrochenen Druck und lieferten Torvorlagen.

Matheus Nunes — 8/10: Zeigte bis zu seiner Verletzung eine tadellose Leistung auf dem rechten Flügel.

Phil Foden, Mateo Kovacic und Ayoub Bouaddi — 7,5/10: Kontrollierten das Mittelfeld vollständig; Foden erzielte sein lang ersehntes Tor, Kovacic glänzte als Vorbereiter.

Ruben Dias — 7/10: Führte als Kapitän die Defensivreihe mit Zuversicht.

Abdukodir Khusanov — 6/10: Fügte sich mit großem Engagement ins Spiel ein, war zweikampfstark und ließ auf seiner Seite keine Gefahr aufkommen.

Josko Gvardiol, Enzo Fernandez, Nico O'Reilly und Elliot Anderson — 6,5/10: Waren offensiv aktiv, leisteten sich jedoch einige Nachlässigkeiten in der Defensive.

Gianluigi Donnarumma und Antoine Semenyo — 6/10: Der Torhüter traf bei den Gegentoren keine Schuld, hatte aber bei einigen Pässen Schwierigkeiten.

Marc Guehi — 5/10: Leistete sich beim ersten Gegentor einen Stellungsfehler und verursachte kurz vor Spielende einen Elfmeter.

Tabellensituation und kommende Spiele

Nach diesem wichtigen Erfolg Manchester Cityhat sein Punktekonto auf 21 erhöht und baut die Tabellenführung in der Premier League weiter aus. Ipswich bleibt mit 9 Punkten auf dem 10. Platz.