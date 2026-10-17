Lille – Brest: Aufstellungen und Liveticker

·34·Sport
Lille – Brest: Aufstellungen und Liveticker

Die Begegnung Lille gegen Brest im Rahmen der Ligue 1 beginnt am 17. Oktober um 23:45 Uhr (Ortszeit Taschkent).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf Lille: 12. Gill O., 38. Goffi A., 3. Ngoy N., 23. Nianzu T., 15. Perraud R., 21. André B. (Kapitän), 17. Mukau N., 8. Mbappé E., 10. Haraldsson H., 7. Bakwa D., 9. Giroud O.

Lille Ersatzbank: 6. Bentaleb N., 26. Cossé I., 35. Diaun S., 14. Kergor M., 40. Lanssad Z., 19. Onal B., 28. Perrin G., 24. Verdonk K., 33. Yondjo A.

Cheftrainer Lille: Ancelotti C.

Startelf Brest: 1. Selvik E., 70. Lala K., 29. Touzar L., 4. Lloris G., 2. Locko B., 13. Chotard J., 8. Magnetti H. (Kapitän), 17. Baldé M., 23. Doumbia K., 9. Mboup P., 19. Ajorque L.

Brest Ersatzbank: 18. Bourgeaud J., 6. Diambu M., 21. Kanté I. Y., 33. Monchart E., 39. N'Guessan D., 7. Nonge J., 30. Patouillet M., 20. Zogbé L.

Cheftrainer Brest: Lachuer J.

Live-Ticker LIVE
1
Das heutige Spiel hat gerade erst begonnen, viel Spaß beim Spiel!
23:45
Lille stößt die Partie an.
23:45
Das heutige Spiel wird von Clément Turpin geleitet.
23:45
Spiel: Lille - Brest. Spielstand: -. Kommentar: Wir kennen nun die Startaufstellungen. Sie finden sie in den Spieldetails dieser Partie.
23:45
Guten Tag, meine Damen und Herren! Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker, in dem wir Sie zeitnah über alle Geschehnisse des Spiels informieren.
LilleBrestLigue 1FußballFrankreich
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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