Lille – Brest: Aufstellungen und Liveticker
Die Begegnung Lille gegen Brest im Rahmen der Ligue 1 beginnt am 17. Oktober um 23:45 Uhr (Ortszeit Taschkent).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startelf Lille: 12. Gill O., 38. Goffi A., 3. Ngoy N., 23. Nianzu T., 15. Perraud R., 21. André B. (Kapitän), 17. Mukau N., 8. Mbappé E., 10. Haraldsson H., 7. Bakwa D., 9. Giroud O.
Lille Ersatzbank: 6. Bentaleb N., 26. Cossé I., 35. Diaun S., 14. Kergor M., 40. Lanssad Z., 19. Onal B., 28. Perrin G., 24. Verdonk K., 33. Yondjo A.
Cheftrainer Lille: Ancelotti C.
Startelf Brest: 1. Selvik E., 70. Lala K., 29. Touzar L., 4. Lloris G., 2. Locko B., 13. Chotard J., 8. Magnetti H. (Kapitän), 17. Baldé M., 23. Doumbia K., 9. Mboup P., 19. Ajorque L.
Brest Ersatzbank: 18. Bourgeaud J., 6. Diambu M., 21. Kanté I. Y., 33. Monchart E., 39. N'Guessan D., 7. Nonge J., 30. Patouillet M., 20. Zogbé L.
Cheftrainer Brest: Lachuer J.
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