10. Spieltag in Frankreich: Lille auf Platz 2, Lyon verliert, Marseille siegt

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10. Spieltag in Frankreich: Lille auf Platz 2, Lyon verliert, Marseille siegt

Der 10. Spieltag der französischen Ligue 1 ist abgeschlossen. Die letzten Spiele des Spieltags sorgten für gravierende Veränderungen in der oberen und mittleren Tabellenhälfte.

Während Lille auswärts einen hart erkämpften Sieg feierte und auf den 2. Platz kletterte, kehrte Marseille mit drei Punkten aus Lens zurück. Lyon verlor in Brest und ließ Punkte liegen, während Monaco durch ein Gegentor in den letzten Sekunden den Sieg gegen einen Außenseiter aus der Hand gab.

Zentrale Ereignisse und Highlights des Spieltags

Die Spiele des 10. Spieltags blieben durch folgende wichtige Ereignisse in Erinnerung:

  • Wichtiger Erfolg für Lille (1:2): Nach dem Auswärtssieg in Rennes durch die Tore von Diaun und Ngoy erreichte das Team 21 Punkte und festigte den 2. Platz in der Meisterschaft.

  • Marseille in den Top 4 (1:2): Das frühe Tor von Amine Gouiri in der 2. Minute und der entscheidende Treffer von Abdallah in der 82. Minute bescherten Marseille 18 Punkte und den 4. Tabellenplatz.

  • Lyons Auswärtsniederlage (2:0): Lyon, das die Tabellenspitze jagte, war zu Gast bei Brest, kassierte in beiden Halbzeiten Gegentore und blieb mit 17 Punkten auf dem 5. Platz hängen.

  • Monacos Fehler in der 90. Minute (1:1): Obwohl Coulibaly in der 40. Minute den Führungstreffer erzielte, konnten die Monegassen den Vorsprung nicht halten: In der 90. Minute glich Le Mans-Stürmer Solas aus und sorgte für ein unerwartetes Remis.

Ligue 1. Alle Ergebnisse des 10. Spieltags

  • Lens — Marseille 1:2

    Tore: Thomasson (20) — Gouiri (2), Abdallah (82).

  • Rennes — Lille 1:2

    Tore: Dia (31) — Diaun (24), Ngoy (68).

  • Brest — Lyon 2:0

    Tore: Ejuma (22), Ajorque (90+4, Elfmeter).

  • Le Mans — Monaco 1:1

    Tore: Solas (90) — Coulibaly (40).

  • Le Havre — Lorient 0:2

    Tore: Touré (18), Makengo (90+5).

  • Angers — Nizza 0:2

    Tore: Diop (2), Clauss (78).

Tabellensituation: Die Jagd auf die Spitze

Nach Abschluss des 10. Spieltags sieht das Kräfteverhältnis an der Spitze wie folgt aus:

Platz

Team

Spiele

Punkte

Status

2

Lille

10

21

Nach Auswärtssieg auf Platz 2 geklettert

4

Marseille

10

18

Nach Sieg gegen Lens in den Top 4

5

Lyon

10

17

Nach Niederlage gegen Brest auf Platz 5 abgerutscht

7

Monaco

10

16

Sieg in der 90. Minute verspielt, auf Platz 7

8

Rennes

10

16

Nach Heimniederlage auf Platz 8

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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