Am 13. Spieltag der La Liga lieferte sich der FC Barcelona ein dramatisches Duell gegen Villarreal im eigenen Stadion. Obwohl die Katalanen mit zwei Toren zurücklagen, drehten sie das Spiel in kurzer Zeit und gewannen mit 3:2. In einer Partie, in der Lamine Yamal einen Elfmeter verschoss, erwies sich ein Eigentor von Villarreal-Spieler Pau Navarro als entscheidend.

Der FC Barcelona sicherte sich drei wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze der La Liga. Doch dieser Sieg war für die Katalanen kein Selbstläufer: Der Gegner ging in den Anfangsminuten in Führung und baute den Vorsprung in der zweiten Halbzeit auf zwei Tore aus. Danach gelang es Barcelona, das Schicksal des Spiels zu wenden.

Villarreal ging mit zwei Toren in Führung, Yamal verschoss einen Elfmeter

In der 7. Minute brachte Tajon Buchanan Villarreal in Führung. Die Gäste fühlten sich nach dem frühen Tor deutlich sicherer, während Barcelona versuchte, die gegnerische Abwehr zu durchbrechen.

In der 23. Minute hatten die Katalanen eine gute Chance zum Ausgleich. Lamine Yamal konnte jedoch den Elfmeter nicht verwandeln und Barcelona vergab die Möglichkeit, den Spielstand auszugleichen.

In der 57. Minute erzielte Tani Oluwaseyi das zweite Tor für die Gäste. Damit ging Villarreal mit 2:0 in Führung und brachte die Katalanen in eine noch schwierigere Lage.

Der FC Barcelona drehte das Spiel innerhalb von 6 Minuten

Nach dem Zwei-Tore-Rückstand gab sich Barcelona nicht geschlagen. Die Gastgeber erhöhten den Druck und erspielten sich immer mehr Chancen vor dem gegnerischen Tor.

In der 61. Minute verkürzte Gerard Martín den Rückstand. Dieses Tor gab den Katalanen neues Selbstvertrauen und das Team setzte den Gegner weiter unter Druck.

In der 67. Minute glich Fermín López zum 2:2 aus. Kurz darauf, in derselben Minute, erzielte Pau Navarro ein Eigentor. Sein Treffer brachte Barcelona in Führung und wurde zu einer der entscheidenden Szenen des Spiels.

Der FC Barcelona schaffte das Comeback und drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten von 0:2 auf 3:2.

Pau Navarro beendete das Spiel mit einer Roten Karte

Auch in den letzten Minuten der Partie blieb es spannend. In der 90.+4 Minute sah Villarreal-Spieler Pau Navarro seine zweite Gelbe Karte und wurde des Feldes verwiesen.

Damit beendeten die Gäste das Spiel in Unterzahl. Der FC Barcelona konnte den Sieg in dieser hart umkämpften Partie über die Zeit retten.

Der FC Barcelona festigt die Tabellenführung

Nach diesem Sieg festigte der FC Barcelona mit 36 Punkten den ersten Platz in der La-Liga-Tabelle. Villarreal bleibt mit 15 Punkten auf dem 9. Platz.

La Liga, 13. Spieltag

FC Barcelona — Villarreal 3:2

Tore: Gerard Martín (61.), Fermín López (67.), Pau Navarro (Eigentor, 67.) — Tajon Buchanan (7.), Tani Oluwaseyi (57.).

Verschossener Elfmeter: Lamine Yamal (23.).

Platzverweis: Pau Navarro (90.+4, Gelb-Rote Karte).

FC Barcelona: Joan García, Cancelo, Gerard Martín, Eric García (Koundé, 84.), Fermín López (Olmo, 68.), Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi (Gordon, 68.), de Jong, Bernal (Gavi, 90.+1).

Villarreal: Gulácsi, Vega, Romero (Cardona, 65.), Buchanan (Pérez, 76.), Navarro, Freyman, Gueye, Moleiro (Masía, 65.), Comesaña (Pépé, 76.), Mikautadze (Mourinho, 86.), Oluwaseyi.