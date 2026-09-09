Spannende Duelle im englischen Ligapokal: Newcastle sichert sich den Sieg in den letzten Minuten

Die neuesten Spiele der 3. Runde des Carabao Cup sind beendet und boten den Fans das wahre Drama des Pokalfußballs. In einer Reihe von Begegnungen kämpften die Vertreter der Premier League hart, um sich den Einzug in die nächste Runde zu sichern. Insbesondere die Widerstandsfähigkeit von Newcastle, das auswärts unter großem Druck spielte, der souveräne Fußball von Crystal Palace und die Torshow von Bournemouth waren die Höhepunkte des Abends. Wer erzielte Doppelpacks und Hattricks in den Spielen in London und Bournemouth, und welche Teams verabschiedeten sich aus dem Pokalwettbewerb? Am Ende des Artikels finden Sie das Protokoll der 3. Runde mit allen Torschützen und Ergebnissen.

Newcastles hart erkämpfter Sieg und der deutliche Erfolg von Crystal Palace

An diesem Abend des Wettbewerbs erreichten die führenden Teams ihre Siege durch unterschiedliche Szenarien:

Willocks entscheidender Treffer: Newcastle traf auswärts auf den hartnäckigen Widerstand von Millwall, und das Schicksal des Spiels wurde erst in der 81. Minute durch ein einziges Tor von Joe Willock zugunsten der Gäste (0:1) entschieden;

Großer Erfolg in London: Crystal Palace empfing Middlesbrough zu Hause, erzielte 3 unbeantwortete Tore und zog mühelos in die nächste Runde ein;

Sunderlands knappe Führung: In einem intensiven Spiel besiegte Sunderland den Hull City mit 1:0 und schaltete den Gegner aus dem Turnier aus.

„Auswärts gegen unterklassige Teams in englischen Pokalen zu spielen ist immer gefährlich, aber die Favoriten konnten das Ergebnis gelassen sichern“, kommentierte die englische Presse.

Held des Abends: 4 unbeantwortete Tore und ein Hattrick von Bournemouth

Das torreichste Spiel des Tages war in Bournemouth zu sehen:

Christies makellose Leistung: Bournemouth-Mittelfeldspieler Ryan Christie erschütterte die gegnerische Abwehr und erzielte Tore in der 7., 69. und 88. Minute, womit er einen Hattrick im Pokalspiel erzielte;

Der Schlusspunkt: In der 90.+4. Minute der Nachspielzeit erhöhte Ryan auf 4:0 und beendete damit den Lauf von Lincoln im Wettbewerb mit einer deutlichen Niederlage.

Vollständige Ergebnisse der Spiele

Der wichtigste Aspekt, der viele Fußballfans interessiert, sind die Endergebnisse der Spiele und die genauen Minuten der Torschützen. Das wichtigste Fazit ist, dass, die Spiele der 3. Runde des Carabao Cup durch die Siege der erwarteten Favoriten in Erinnerung bleiben:

Millwall – Newcastle — 0:1 (Tor: Willock 81);

Crystal Palace – Middlesbrough — 3:0 (Tore: Larsen 37, 53, Kamada 72);

Sunderland – Hull City — 1:0 (Tor: Talbi 71);

Bournemouth – Lincoln — 4:0 (Tore: Christie 7, 69, 88, Ryan 90+4).

Dank dieser Siege sicherten sich Newcastle, Crystal Palace, Sunderland und Bournemouth ihre Plätze in der nächsten Runde des Ligapokals.

Was glauben Sie, welcher Verein ist der Hauptkandidat für den Gewinn der Trophäe in dieser Saison des Carabao Cup? Passen solche schwierigen Pokalsiege für Newcastle zu den Ambitionen des Teams auf die Meisterschaft? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtigen Fußball-News mit Fans des englischen Fußballs!