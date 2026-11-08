Unerwartete Sensation in der Premier League: Chelsea verliert auswärts gegen Sunderland

Am 10. Spieltag der Premier League gab es ein für die Fans unerwartetes Ergebnis. Der Londoner Klub Chelsea, der zu den Spitzenreitern der Liga zählte, verlor auswärts beim Tabellenletzten Sunderland mit 0:1.

Bemerkenswert ist, dass sich die „Black Cats“ zu einem äußerst unangenehmen Gegner für die Londoner entwickeln: Chelsea verlor bereits beide Aufeinandertreffen der letzten Saison gegen dieses Team. Diese Niederlage setzte die unglückliche Tradition fort.

Le Fées entscheidender Elfmeter und der Druck im Stadium of Light

Das Spiel war geprägt von aktivem Druck der Gastgeber und intensiven Zweikämpfen:

Elfmeter in der 36. Minute: In der 35. Minute der ersten Halbzeit verursachte Levi Colwill ein Foul im eigenen Strafraum und sah die Gelbe Karte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Enzo Le Fée in der 36. Minute eiskalt zum 1:0-Führungstreffer.

Kartenflut: Der Schiedsrichter zeigte während der umkämpften Partie insgesamt 9 Gelbe Karten (4 für Chelsea, 5 für die Gastgeber).

Alonsos Wechsel zeigten keine Wirkung: Obwohl Trainer Xabi Alonso in der zweiten Halbzeit mit Estevao, Malo Gusto, Welbeck und Kenda frische Offensivkräfte brachte, gelang es nicht, die kompakte Defensive von Sunderland zu durchbrechen.

Spielstatistik und Aufstellungen

Premier League, 10. Spieltag Sunderland — Chelsea 1:0 8. November, Stadium of Light Tor: Le Fée (36., Elfmeter). Gelbe Karten: Aouchiche (21.), Colwill (35.), Mundle (50.), Brobbey (53.), Neto (55.), Caicedo (76.), O'Nien (90.), Fofana (90.+2), Angulo (90.+4).

Sunderland: Roos, Mundle, Mukiele, O'Nien, Mandava, Xhaka (Aouchiche, 4.), Sadiki, Hume, Talbi (Angulo, 88.), Le Fée (Rigg, 88.), Brobbey (Izerin, 67).

Chelsea: Penders, Palacios (Gusto, 62.), Fofana, Colwill (Estevao, 46.), Chavarria (Kenda, 79.), Caicedo, Henderson (Emegha, 79.), Lavia, Palmer, Rogers, Neto (Welbeck, 62.).

Veränderungen in der Tabelle

Dieser unerwartete Rückschlag hat die Tabellensituation der Londoner deutlich verschlechtert: