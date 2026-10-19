„Es kann nur einen Hahn im Korb geben“: Laporta bezeichnet Mbappés Wechsel zu Real als Fehler

Der ewige Konkurrenzkampf im spanischen Fußball erreicht auch abseits des Platzes eine neue Stufe. Der Präsident des katalanischen Klubs FC Barcelona Joan Laporta Joan Laporta äußerte sich scharf und kritisch zur Transferpolitik von Real Madrid sowie zur Leistung des französischen Superstars Kylian Mbappéim Trikot der Madrilenen.

Laut Laporta konnte der Stürmer, der im Sommer 2024 von Paris Saint-Germain nach Madrid wechselte, die „Königlichen“ nicht verstärken, sondern hat vielmehr das Gleichgewicht innerhalb der Mannschaft gestört.

„Es kann nur einen Hahn im Korb geben“: Laportas scharfe Diagnose

The Touchline In einem Interview mit dem Magazin kritisierte der Barcelona-Chef die Strategie, Stars in einem Kader zu bündeln:

Berühmtes Sprichwort und falsche Strategie: „Ich habe davor schon gewarnt. Es kann nicht mehr als einen Hahn im Korb geben. Das hat zu keiner Zeit und in keiner Ära zu positiven Ergebnissen geführt und wird es auch nie;“

Verlust des Teamgeistes: Im Fußball ist der wichtigste Faktor nicht der individuelle Status, sondern das Team und ein einheitlicher Mannschaftsgeist. Wenn diese Geschlossenheit in der Kabine fehlt, wird jedes teure Projekt zwangsläufig scheitern;

Konflikte unter den Stars: „Real hat sich für den Weg entschieden, nur spektakuläre Transfers zu tätigen und namhafte Stars zu sammeln, doch diese Methode führt zu systemischen Problemen“, sagte Laporta.

Die Überlegenheit Barcelonas: La Masia und perfekte Harmonie

Der Klubpräsident stellte den heutigen Erfolg und die Philosophie des katalanischen Teams dem Madrider Projekt gegenüber:

Synthese aus Jugend und Erfahrung: „Das ist die größte Stärke von Barcelona, die uns von anderen unterscheidet. Unser Kader besteht aus unbezahlbaren Talenten, Absolventen der berühmten Akademie La Masia sowie erfahrenen Spielern aus verschiedenen Fußballkulturen;

Einheitliches System und Harmonie: Dennoch ist es uns gelungen, ein Team mit einer wunderbaren Harmonie zu formen, in dem sich alle verstehen und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten;

Die Arbeit von Trainer und Führung: Ein solch gesundes Umfeld entsteht nicht von selbst. Es ist das Ergebnis der konsequenten Arbeit des Cheftrainers und des Sportdirektors, die unermüdlich an der Entwicklung des Teams arbeiten“, fügte Joan Laporta hinzu.

Diese scharfe Aussage von Laporta heizt die Stimmung vor dem kommenden El Clásico weiter an und verdeutlicht den prinzipiellen Unterschied zwischen der Spiel- und Managementphilosophie der beiden Giganten.