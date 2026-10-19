„Es kann nur einen Hahn im Korb geben“: Laporta bezeichnet Mbappés Wechsel zu Real als Fehler

·61·Sport
„Es kann nur einen Hahn im Korb geben“: Laporta bezeichnet Mbappés Wechsel zu Real als Fehler

Der ewige Konkurrenzkampf im spanischen Fußball erreicht auch abseits des Platzes eine neue Stufe. Der Präsident des katalanischen Klubs FC Barcelona Joan Laporta Joan Laporta äußerte sich scharf und kritisch zur Transferpolitik von Real Madrid sowie zur Leistung des französischen Superstars Kylian Mbappéim Trikot der Madrilenen.

Laut Laporta konnte der Stürmer, der im Sommer 2024 von Paris Saint-Germain nach Madrid wechselte, die „Königlichen“ nicht verstärken, sondern hat vielmehr das Gleichgewicht innerhalb der Mannschaft gestört.

„Es kann nur einen Hahn im Korb geben“: Laportas scharfe Diagnose

The Touchline In einem Interview mit dem Magazin kritisierte der Barcelona-Chef die Strategie, Stars in einem Kader zu bündeln:

  • Berühmtes Sprichwort und falsche Strategie: „Ich habe davor schon gewarnt. Es kann nicht mehr als einen Hahn im Korb geben. Das hat zu keiner Zeit und in keiner Ära zu positiven Ergebnissen geführt und wird es auch nie;“

  • Verlust des Teamgeistes: Im Fußball ist der wichtigste Faktor nicht der individuelle Status, sondern das Team und ein einheitlicher Mannschaftsgeist. Wenn diese Geschlossenheit in der Kabine fehlt, wird jedes teure Projekt zwangsläufig scheitern;

  • Konflikte unter den Stars: „Real hat sich für den Weg entschieden, nur spektakuläre Transfers zu tätigen und namhafte Stars zu sammeln, doch diese Methode führt zu systemischen Problemen“, sagte Laporta.

Die Überlegenheit Barcelonas: La Masia und perfekte Harmonie

Der Klubpräsident stellte den heutigen Erfolg und die Philosophie des katalanischen Teams dem Madrider Projekt gegenüber:

  • Synthese aus Jugend und Erfahrung: „Das ist die größte Stärke von Barcelona, die uns von anderen unterscheidet. Unser Kader besteht aus unbezahlbaren Talenten, Absolventen der berühmten Akademie La Masia sowie erfahrenen Spielern aus verschiedenen Fußballkulturen;

  • Einheitliches System und Harmonie: Dennoch ist es uns gelungen, ein Team mit einer wunderbaren Harmonie zu formen, in dem sich alle verstehen und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten;

  • Die Arbeit von Trainer und Führung: Ein solch gesundes Umfeld entsteht nicht von selbst. Es ist das Ergebnis der konsequenten Arbeit des Cheftrainers und des Sportdirektors, die unermüdlich an der Entwicklung des Teams arbeiten“, fügte Joan Laporta hinzu.

Diese scharfe Aussage von Laporta heizt die Stimmung vor dem kommenden El Clásico weiter an und verdeutlicht den prinzipiellen Unterschied zwischen der Spiel- und Managementphilosophie der beiden Giganten.

FC BarcelonaReal MadridJoan LaportaKylian MbappéLa Liga
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Joan Laporta reagiert scharf auf die 50.000-seitige Anschuldigung von Real MadridJoan Laporta reagiert scharf auf die 50.000-seitige Anschuldigung von Real Madrid12 Oktober 22:02Laporta bezeichnet Lamine Yamal als Hauptanwärter auf den Ballon d'OrLaporta bezeichnet Lamine Yamal als Hauptanwärter auf den Ballon d'Or12 Oktober 18:17Lamine Yamal erklärt seine Kandidatur für den Ballon d'Or 2026Lamine Yamal erklärt seine Kandidatur für den Ballon d'Or 202614 September 13:17Perfektes Spiel von Real Madrid: Mourinho erklärt, wie seine taktischen Kniffe funktioniertenPerfektes Spiel von Real Madrid: Mourinho erklärt, wie seine taktischen Kniffe funktioniertenHeute 11:33Warum der französische Star den Zorn des Trainerstabs auf sich zogWarum der französische Star den Zorn des Trainerstabs auf sich zog8 Oktober 11:09Lamine Yamal: Mein Alter könnte mich am Gewinn des Ballon d'Or hindernLamine Yamal: Mein Alter könnte mich am Gewinn des Ballon d'Or hindern3 Oktober 01:40
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg