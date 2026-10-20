Joan Laporta enthüllt den phänomenalen Start und die großen Pläne des FC Barcelona

Der katalanische FC Barcelona zeigt in der laufenden Saison in allen Wettbewerben ein beispiellos mutiges und produktives Spiel. Die Mannschaft hat in der spanischen La Liga und der UEFA Champions League 11 Siege in Folge eingefahren und begeistert damit ihre Fans.

Klubpräsident Joan Laporta gab dem renommierten Magazin The Touchline ein exklusives Interview über die aktuelle hervorragende Form des Teams, die Stimmung in der Kabine und die Hauptziele für diese Saison.

«Harte Arbeit und eiserne Disziplin»: Laporta über das Erfolgsgeheimnis

Der Klubchef betonte ausdrücklich, dass das derzeit überzeugende Spiel der Mannschaft kein Zufall sei, sondern das Ergebnis systematischer Arbeit:

Drei Erfolgsfaktoren: «Der FC Barcelona dominiert seine Gegner, weil wir unermüdlich und hart arbeiten und mit höchster Verantwortung sowie eiserner Disziplin agieren;

Führung in Spanien: Unser Ziel für die nahe Zukunft ist es, diese in Spanien etablierte Dominanz über einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten;

Eroberung des europäischen Throns: Gleichzeitig streben wir nicht nur in der heimischen Liga, sondern im gesamten europäischen Fußball nach der Vorherrschaft», sagte Laporta.

Das Hauptziel — der Pokal der UEFA Champions League

Joan Laporta sprach offen über den lang ersehnten Traum des Klubs und die Trophäe, die die Fans so sehr vermissen:

Die Lücke der letzten Jahre: «Wir haben uns den Gewinn der Champions League als wichtigste Aufgabe gesetzt. Wir wollen diese prestigeträchtige Trophäe, die uns in den letzten Jahren entgangen ist, unbedingt zurück nach Katalonien holen»;

Die Hürde PSG steht bevor: Die Katalanenerwartet heute, am Abend des 20. Oktober, ein zentrales und äußerst wichtiges Duell im Rahmen der UEFA Champions League gegen den französischen Spitzenklub PSG.

Makellose Bilanz in La Liga: 9 Spiele, 27 Punkte

Die Statistiken in der heimischen Meisterschaft beweisen die unvergleichliche Stärke der «Blaugrana»:

Hundertprozentige Ausbeute: Der FC Barcelona hat alle 9 Spieltage der spanischen Meisterschaft gewonnen und eine hundertprozentige Bilanz erzielt;

27 Punkte und Tabellenführung: Das Team hat sein Punktekonto auf 27 Zähler erhöht und steht damit souverän an der Spitze der La-Liga-Tabelle.

Die heutige Intensität des katalanischen Klubs und die mutigen Worte seines Präsidenten deuten darauf hin, dass die Mannschaft nicht nur in der nationalen Liga, sondern auch auf kontinentaler Ebene eine neue Ära des Erfolgs einläutet.