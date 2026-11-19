Die Zukunft von Arda Güler bei Real Madrid ist langfristig gesichert. Der Madrider Verein gab bekannt, dass der Vertrag mit dem türkischen Mittelfeldspieler bis 2032 verlängert wurde. Diese Nachricht ließ auch seinen Teamkollegen Kylian Mbappénicht kalt: Der humorvolle Kommentar des französischen Stürmers sorgte in den sozialen Medien für Aufsehen.

„Heute Nacht werde ich ruhig schlafen“

Am 18. November gab Real Madrid offiziell die Unterzeichnung eines neuen Vertrags mit dem 21-jährigen Arda Güler bekannt. Die Vereinbarung läuft bis 2032.

Nach dieser Nachricht veröffentlichte der türkische Fußballer einen Beitrag über seinen neuen Vertrag in den sozialen Medien. Darunter äußerte sich auch Kylian Mbappé und schrieb:

„Danke, heute Nacht werde ich ruhig schlafen.“

Dieser Kommentar des französischen Stars war humorvoll gemeint und drückte seine Freude darüber aus, dass sein Teamkollege dem Verein noch viele Jahre erhalten bleibt.

Arda Güler festigt seinen Platz bei Real Madrid

Arda Güler wechselte 2023 für 20 Millionen Euro vom türkischen Verein Fenerbahçe zum Madrider Team. Im Laufe der Zeit entwickelte er sich zu einem wichtigen Spieler im Kader von Real Madrid.

In der laufenden Saison hat der Mittelfeldspieler 12 Spiele in der spanischen Meisterschaft bestritten, dabei 3 Tore erzielt und 4 Vorlagen gegeben.

Real Madrid setzt langfristig auf den jungen Star

Die Vertragsverlängerung bis 2032 bedeutet, dass der Verein Arda Güler als wichtigen Bestandteil seiner Zukunftspläne sieht. Für den 21-Jährigen ist dies nicht nur ein Vertrauensbeweis, sondern auch eine Chance, sein Potenzial auf einem noch höheren Niveau zu entfalten.

Mbappés Reaktion war ein kleines, aber bemerkenswertes Detail, das auf die gute Stimmung innerhalb der Mannschaft hinweist. Nun verfolgen die Fans mit großem Interesse, welche Leistungen Arda nach dieser langfristigen Vertragsverlängerung bei Real Madrid zeigen wird.