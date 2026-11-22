Am 13. Spieltag der spanischen Meisterschaft Real Madrid im eigenen Stadion — Bernabéu Stadion gegen Celta Vigo trotz eines frühen Gegentors einen hart erkämpften Sieg — 2:1.

Die Begegnung begann mit einem frühen Angriff der Gäste und in der 6. Minute erzielte Duran den Führungstreffer. In der 38. Minute konnte Kylian Mbappé einen Elfmeter nicht verwandeln. Doch in der zweiten Halbzeit änderten sich Spieltempo und Dynamik drastisch: Der eingewechselte Vinícius wurde zum Wendepunkt und war an beiden Toren beteiligt. In der 66. Minute glich Jude Bellingham aus, während in der 85. Minute Espi erneut als „Joker“ fungierte und dem Team den Sieg sicherte.

Siegesserie und Tabellensituation

Das von José Mourinho trainierte Real Madrid baute seine Siegesserie in allen Wettbewerben auf 9 Spiele aus. Nach diesem Sieg erreichten die Madrilenen 33 Punkte und zogen mit dem FC Barcelona gleich, wobei sie aufgrund der besseren Tordifferenz die Tabellenführung übernahmen. Barcelona bestreitet sein Spiel an diesem Spieltag jedoch noch gegen Villarreal. Celta Vigo verbleibt mit 13 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz.

Statistiken Real Madrid Celta Vigo Endstand 2 1 Tore Bellingham (66'), Espi (85') Duran (6') Verschossener Elfmeter Mbappé (38') — Tabellenplatz / Punkte Tabellenführer (33 Punkte, gleichauf mit Barcelona) 13. Platz (13 Punkte)

Spielbericht und Aufstellungen

La Liga. 13. Spieltag Real Madrid — Celta Vigo 2:1 21. November, Bernabéu Tore: Bellingham (66'), Espi (85') — Duran (6').Verschossener Elfmeter: Mbappé (38').

Real Madrid: Courtois, Trent (Vinícius, 57'), Konaté, Hysen, Carreras (Cucurella, 57'), Camavinga (Espi, 79'), Silva (Valverde, 57'), Güler, Bellingham, Diomande (Endrick, 71'), Mbappé.

Celta Vigo: Radu, Rodríguez, Lago, Alonso, Carreira, Bursio (Driux, 67'), Moriba, Galán (Rueda, 76'), Álvarez (Jutglà, 46'), Svedberg (Febas, 67'), Duran (Aspas, 76').

Gelbe Karten: Lago (74'), Rodríguez (82'), Espi (90+4').

Wie groß war Ihrer Meinung nach der Einfluss der Einwechselspieler beim 9. Sieg in Folge von Real Madrid und kann das Team die Führung im Titelrennen gegen Barcelona behaupten? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!