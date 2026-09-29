Kylian Mbappé entgeht schwerer Knieverletzung und Operation

Real Madrid Stürmer Kylian Mbappé ist nach einer Knieverletzung während eines Einsatzes für die französische Nationalmannschaft um eine Operation herumgekommen. Diese Nachricht ist eine große Erleichterung für die Führung und den Trainerstab des königlichen Klubs, da zunächst die Befürchtung bestand, dass ein ernstes Problem den Rest der Saison beeinträchtigen könnte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut AS verspürte der französische Stürmer nach seinem Tor im Spiel gegen die Türkei am vergangenen Freitag Schmerzen im Knie und brach das Spiel ab. Diese rechtzeitige Entscheidung verhinderte eine Verschlimmerung der Situation. Medizinische Untersuchungen ergaben eine Überdehnung der hinteren Kapsel des linken Kniegelenks des Spielers.

Zunächst standen die Ärzte von Real Madrid in ständigem Kontakt mit dem französischen Fußballverband, da sie befürchteten, dass eine Operation erforderlich sein würde. Eingehende medizinische Untersuchungen lieferten jedoch positive Ergebnisse und bestätigten, dass der Spieler nur 10–12 Tage ausfallen wird. Mbappé begann bereits am Montag mit dem Genesungsprozess in der Basis von Valdebebas.

Zeitplan für die Rückkehr und Plan des Trainers

Theoretisch sollte Kylian Mbappé für das La Liga -Spiel gegen Villarreal am 10. Oktober im Santiago Bernabéu Stadion in den Kader zurückkehren. Dennoch hat die Führung von Real Madrid beschlossen, kein Risiko einzugehen und den Spieler nicht zu früh einzusetzen. Der Verein hat nachdrücklich erklärt, dass er seinen Starspieler erst dann wieder spielen lässt, wenn er vollständig, also zu 100 Prozent, fit ist.

Cheftrainer José Mourinho erwägt, den Spieler für das Spiel gegen Villarreal zu schonen. Der Grund dafür ist, dass die Madrilenen nach diesem Spiel zwei äußerst wichtige Auswärtsspiele vor sich haben: am 14. Oktober gegen die Roma in Rom und am 25. Oktober das El Clásico im Camp Nou Stadion.

Taktische Änderungen und alternative Lösungen im Angriff

In Abwesenheit von Mbappé arbeitet der Trainerstab an vier verschiedenen taktischen Lösungen, um die Angriffsreihe neu zu formieren. Mourinho könnte das aktuelle System beibehalten und einen jungen Spieler anstelle von Mbappé einsetzen, wobei der portugiesische Spezialist ihn gegen defensiv kompaktere Gegner vor allem als zentralen Stürmer sieht.

Eine weitere wichtige Alternative ist der Einsatz von Jude Bellingham als falsche Neun. In diesem taktischen Schema könnte Arda Güler hinter Bellingham agieren und auf der rechten Seite für Harmonie mit seinen Teamkollegen sorgen. Mourinho wird diese taktischen Varianten in den kommenden Trainingseinheiten testen.