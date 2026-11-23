Der usbekische Schwergewichts-Boxstar Bakhodir Jalolov nahm am World Boxing Kongress in Panama-Stadt teil. Während der Veranstaltung traf er den Präsidenten der Organisation und ehemaligen Boxweltmeister Gennady Golovkin und posierte mit ihm für ein Foto. Die Wahl des Vertreters des usbekischen Boxverbandes, Mirshohid Tillaboev, in eine hochrangige Position war zudem ein bedeutendes Ereignis für den Boxsport des Landes.

Jalolov und Golovkin trafen sich in Panama

Der usbekische Boxer Bakhodir Jalolov nimmt am World Boxing Kongress in Panama-Stadt teil. Während der Veranstaltung traf er den Präsidenten der Organisation, Gennady Golovkin.

Sports.kz berichtete, dass Jalolov Fotos und Videos vom Kongress auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte. Die Aufnahmen zeigen, wie der usbekische Boxer und der kasachische Sportfunktionär in den Gängen sprachen und gemeinsam für die Kameras posierten.