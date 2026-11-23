Bakhodir Jalolov nimmt am World Boxing Kongress teil: Treffen mit Golovkin
Der usbekische Schwergewichts-Boxstar Bakhodir Jalolov nahm am World Boxing Kongress in Panama-Stadt teil. Während der Veranstaltung traf er den Präsidenten der Organisation und ehemaligen Boxweltmeister Gennady Golovkin und posierte mit ihm für ein Foto. Die Wahl des Vertreters des usbekischen Boxverbandes, Mirshohid Tillaboev, in eine hochrangige Position war zudem ein bedeutendes Ereignis für den Boxsport des Landes.
Jalolov und Golovkin trafen sich in Panama
Der usbekische Boxer Bakhodir Jalolov nimmt am World Boxing Kongress in Panama-Stadt teil. Während der Veranstaltung traf er den Präsidenten der Organisation, Gennady Golovkin.
Sports.kz berichtete, dass Jalolov Fotos und Videos vom Kongress auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte. Die Aufnahmen zeigen, wie der usbekische Boxer und der kasachische Sportfunktionär in den Gängen sprachen und gemeinsam für die Kameras posierten.
Gennady Golovkin ist einer der berühmtesten Weltmeister im Mittelgewicht des Profiboxens und leitet derzeit die Organisation World Boxing.
Mirshohid Tillaboev wurde Vizepräsident von World Boxing
Der Kongress in Panama endete mit einem weiteren wichtigen Ergebnis für das usbekische Boxen. Der Generalsekretär des usbekischen Boxverbandes, Mirshohid Tillaboev, wurde zum Vizepräsidenten von World Boxing gewählt.
Auch der kasachische Sportfunktionär Rauan Igenev war für diesen Posten nominiert worden. Die Wahl von Tillaboev zum Vizepräsidenten ist ein bedeutendes Ereignis für die Repräsentanz und den institutionellen Status Usbekistans innerhalb des internationalen Boxverbandes.
Golovkin leitet World Boxing
Gennady Golovkin ist seit November 2025 als Präsident von World Boxing tätig. Nach seiner erfolgreichen Profikarriere hat er eine wichtige Rolle in der internationalen Boxverwaltung übernommen.
Beim Kongress in Panama Bakhodir Jalolovs Treffen mit Golovkin und die Wahl von Mirshohid Tillaboev zum Vizepräsidenten waren bemerkenswerte Ereignisse für die internationale Präsenz des usbekischen Boxsports.
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