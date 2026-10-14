Sabah besiegt Slavia in der Champions League, Sporting kehrt mit Sieg aus Frankreich zurück

In der Champions League begannen die Spiele des 2. Spieltags. In dieser Runde empfing der aserbaidschanische Verein Sabah das Team von Slavia Prag in seinem Stadion, gewann souverän mit 2:0 und schrieb damit ein neues Kapitel in der Vereinsgeschichte.

Der usbekische Mittelfeldspieler Umarali Rahmonaliyev stand beim Team aus Baku von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz und trug maßgeblich zum historischen Sieg bei.

In einer weiteren interessanten Begegnung des Tages besiegte der Verein Sporting aus Lissabon das Team von Lens in Frankreich mit zwei Toren Vorsprung.

Sabah — Slavia: Historischer Erfolg der Bakuer

Sabah ließ dem Gegner vor heimischer Kulisse keine Chance:

Entscheidende Tore: Zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 49. Minute, eröffnete Parris den Torreigen, und kurz vor Spielende, in der 88. Minute, erzielte Mikels das zweite Tor und besiegelte den Endstand (2:0);

Rahmonaliyevs souveräne Leistung: Der usbekische Mittelfeldspieler agierte 90 Minuten lang aktiv im Zentrum und sorgte für eine stabile Verbindung zwischen Abwehr und Angriff seines Teams;

Aufstellung Sabah: Pokatilov, Zedadka, Solvet (Dashdamirov, 72.), Makafi, Puxach, Lepinicha, Umarali Rahmonaliyev, Parris (Mbina, 73.), Keyroz, Simich (Haybullayev, 86.), Mikels;

Aufstellung Slavia: Markovich, Xolesh (Suleyman, 62.), Ngessan (Kubiak, 75.), Zima, Shturm, Sadilek, Mozes, Vlchek, Provod, Ayaosi, Xoriy.

Lens — Sporting: Lissabon zeigt souveräne Auswärtsleistung

In der Begegnung in Frankreich setzten sich die Portugiesen gegen die Gastgeber durch:

Spielstand: 0:2;

Torschützen: In der 22. Minute brachte Suarez sein Team mit einem schnellen Tor in Führung, und in der 74. Minute erzielte Doumbia den zweiten Treffer, was den Sieg von Sporting besiegelte;

Aufstellung Lens: Risser, Baydu, Ganiu, Antonio, Abdulxamid, Kyuizans, Xaydara, Udol, Toven, Kadile, Ivanovich;

Aufstellung Sporting: Pereyra, Fresneda, Kuarejma, Inasiu, Arauxo, Altimira, Simoesh, Katamu, Doumbia, Irankunda, Suarez.

Nach diesen Siegen konnten Sabah und Sporting ihre Positionen in der Tabelle weiter verbessern.