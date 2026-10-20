FC Porto – PSV: Aufstellungen und Live-Ticker
Das Spiel der Champions League zwischen dem FC Porto und PSV beginnt am 21. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.
Startelf FC Porto: 99. Costa D. (Kapitän), 20. Costa A., 5. Bednarek J., 4. Kiwior J., 12. Zaidu, 8. Froholdt V., 13. Rosario P., 10. Veiga G., 11. Pepe, 9. Samu, 77. Pitushevski O.
Bank FC Porto: 19. Andre Silva, 14. Claudio Ramos, 24. Costa J., 52. Fernandes M., 42. Fofana S., 29. Jimenez S., 16. Hwang In-beom, 74. Moura F., 18. Perez N., 17. Saíns B., 33. Souza, 22. Varela A.
Cheftrainer FC Porto: Faroli F.
Startelf PSV: 32. Kovar M., 8. Dest S., 2. Geertruida L., 3. Gasiorowski Y., 18. Kostic F., 24. Sano K., 21. Mijnans S., 17. Mauro Junior (Kapitän), 19. Bajraktarevic E., 20. Til G., 5. Perisic I.
Bank PSV: 37. Bouhamdi A., 23. Bro Hansen M., 42. Cornelisse S., 31. Fernandes N., 6. Flamingo R., 27. Man D., 4. Obispo A., 1. Olie N., 35. Santos A., 51. Smolenaars T.
Cheftrainer PSV: Bosz P.
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