Betis gegen FC Porto: Aufstellungen und Live-Ticker

34 Marc Roca (Betis) zieht aus der Ferne ab, aber der Schuss hat nicht genug Wucht, um den Torhüter zu bezwingen.

33 Natan (Betis) erobert den Ball, aber der Schiedsrichter pfeift Foul. Er ist unzufrieden mit der Entscheidung!

32 Fran García (Betis) versucht es aus der Ferne. Sein flacher Schuss geht aufs Tormorzentrum, aber Diogo Costa ist wachsam und fängt den Ball mühelos ab.

31 Troy Parrott (Betis) versuchte, Gegenspieler ausz Dribbeln, aber der Verteidiger holte sich den Ball gut zurück.

30 Clément Turpin sieht das Foul von Borja Sainz (FC Porto) und zögert nicht, zu pfeifen.

28 Antony (Betis) zeigt sein Können, dribbelt sich mit Finten bis an die Strafraumgrenze durch und gibt einen schwachen Schuss ab – der Ball geht deutlich am linken Pfosten vorbei.

28 Ballbesitz liegt bei 57 zu 43.

27 Nelson Deossa (Betis) war dem Tor ganz nahe, er zog kraftvoll ab, aber der Ball ging knapp am linken Pfosten vorbei.

27 Borja Sainz (FC Porto) spielte einen Steilpass, erwischte ihn aber zu hart. Der Ball ging ins Aus, und das Spiel wird mit einem Abstoß für Betis fortgesetzt.

25 Ein weiterer Versuch von Antony (Betis), den Ball hinter die Abwehr zu spielen, wird unterbunden und geklärt.

24 Abde Ezzalzouli (Betis) erreichte den Ball und zog aus der Distanz ab, aber das Leder ging weit am rechten Pfosten vorbei, sodass der Torwart nicht eingreifen musste.

23 Abde Ezzalzouli (Betis) spielt einen Steilpass, aber der Ball ist zu lang.

23 Pepe (Porto) schlägt eine Flanke von der Seite in den Strafraum, aber sein Pass wird geblockt.

21 Abde Ezzalzouli (Betis) schraubt sich nach einer Ecke von Isco höher als sein Gegenspieler und köpft aufs Tor, doch sein Versuch vom Elfmeterpunkt geht deutlich über die Latte.

21 Isco (Betis) versucht, den Eckstoß auf den Kopf eines Mitspielers zu bringen.

21 Фран Гарсия (Бетис) жарима майдончаси ичига баландлатиб тўп узатди, аммо ҳимоячилар бош билан тўпни узоқлаштиришди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва бурчак зарбаси белгиланди. Бетис рақиб дарвозаси олдида хавфли вазият яратиш имкониятига эга бўлади.

20 Flanke von Ángel Ortiz (Betis) misslingt, die gegnerische Abwehr klärt den Ball sofort aus dem Strafraum.

19 Angel Ortiz (Betis) versuchte, einen letzten Pass zu einem Mitspieler außerhalb des Strafraums zu spielen, aber ein Verteidiger klärte die Situation.

17 Grobes Foul von Pablo Rosario (Porto). Der Schiedsrichter pfeift die Aktion ab.

17 Martim Fernandes (FC Porto) bringt den Ball in den Strafraum, aber die gegnerische Abwehr klärt die Situation.

16 Marc Roca (Betis) begibt sich in ein rücksichtsloses Grätschen-Foul gegen seinen Gegenspieler. Clément Turpin unterbricht das Spiel und hätte die Karte zücken können, belässt es letztlich aber nur bei einer Ermahnung.

15 Angel Ortiz (Betis) nimmt den Ball an und zieht aus dem Strafraum ab, aber der Torhüter ist zur Stelle!

15 Die wuchtige Hereingabe von Francisco Moura (Porto) in den Strafraum findet keinen Mitspieler.

14 Antony (Betis) startete einen Alleingang, aber ein Verteidiger stoppte ihn und verhinderte eine gefährliche Situation.

13 Pepe (FC Porto) versucht nach vorne zu kommen, aber der Gegenspieler klärt den Ball.

12 Clément Turpin pfeift ein Foul, da Isco (Betis) im Zweikampf zu hart einstieg.

12 Isco (Betis) schlägt die Ecke nicht in den Strafraum, sondern spielt kurz auf einen nahegelegenen Mitspieler ab.

11 Abde Ezzalzouli (Betis) spielt einen tollen Pass in den Strafraum auf einen Mitspieler, aber ein Verteidiger passt gut auf und fängt den Ball ab.

11 Der Torwart musste sich in dieser Szene keine Sorgen machen. Antony (Betis) setzte auf Kraft statt Präzision, und deshalb ging sein Schuss deutlich am rechten Pfosten vorbei.

11 André Silva (FC Porto) hatte eine gute Chance, den Abpraller aus kurzer Distanz per Kopf im Tor unterzubringen, aber sein Kopfball ging daneben, prallte an die Latte und ins Aus.

10 André Silva (FC Porto) reagiert gedankenschnell auf den Abpraller und schießt, aber der Versuch wird geblockt.

8 Betis kontrolliert das Spieltempo durch kurze und präzise Pässe.

7 Clément Turpin konnte das harte Foul von André Silva (Porto) nicht unbestraft lassen und pfiff ab.

7 Gabri Veiga (FC Porto) zieht von außerhalb des Strafraums ab, aber sein Schuss wird geblockt.

6 Alan Varela (FC Porto) versuchte, einen Mitspieler im Strafraum zu finden, aber Álvaro Valles kam von seiner Linie und klärte den Ball.

5 Abde Ezzalzouli (Betis) zieht wuchtig aus der Distanz ab, aber der Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei.

3 Clément Turpin pfiff ein Foul von Martim Fernandes (Porto) nach einem harten Einsteigen.

3 GEFÄHRLICHE SZENE! Isco bedient Marc Roca (Betis) mit einem brillanten Pass, aber er verfehlt das Tor, sein Schuss aus dem Strafraum geht knapp am rechten Pfosten vorbei!

3 Isco (Betis) kommt, um das Spiel fortzusetzen.

2 Abde Ezzalzouli (Betis) vergibt eine riesige Chance! Nach einem tollen Sololauf zog er wuchtig aus der Distanz ab, die Fans hatten den Jubel schon auf den Lippen. Der Ball flog Richtung untere rechte Ecke, doch Diogo Costa pariert glänzend!

1 Die erste Halbzeit hat gerade erst begonnen.

00:01 Die Spieler haben den Platz betreten und das మ్యాచ్ steht kurz vor dem Anpfiff. Betis führt den Anstoß aus.

00:00 Clément Turpin wird der Schiedsrichter des heutigen Spiels sein.

00:00 Die Startaufstellungen beider Teams stehen fest, Sie können sie sich jetzt ansehen.