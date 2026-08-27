In Monaco fand die Auslosung für die Ligaphase der UEFA Champions League 2026/2027, dem prestigeträchtigsten Vereinswettbewerb, statt. Gemäß dem neuen Schweizer Format werden insgesamt 36 Mannschaften in einer einzigen Tabelle gegeneinander antreten.

Jedes Team bestreitet in der Ligaphase acht Spiele (vier zu Hause und vier auswärts). Die Auslosung ergab echte Super-Duelle für alle europäischen Giganten aus Topf 1.

Gegen wen spielen die Giganten aus Topf 1?

Der vollständige Spielplan der mächtigsten Teams Europas sieht wie folgt aus:

Real Madrid: Inter, Arsenal, PSV, Roma, RB Leipzig, Schachtar, LASK, AEK;

Barcelona: Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah;

Manchester City: PSG, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Sabah, Slavia;

Inter: Real Madrid, Liverpool, Club Brügge, Borussia Dortmund, Schachtar, Feyenoord, Stuttgart, Slovan;

Bayern München: Arsenal, Atlético Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodø/Glimt, Lille, Slavia, Viking;

Arsenal: Real Madrid, Bayern München, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah, Slavia;

Liverpool: Atlético Madrid, Inter, Porto, Club Brügge, Villarreal, Fenerbahçe, Lens, LASK;

PSG: Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan, Como;

Atlético Madrid: Bayern München, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahçe, Bodø/Glimt, Viking, Stuttgart.

Umarali Rakhmonaliev und Sabah gegen europäische Giganten!

Für die usbekischen Fans war der bemerkenswerteste Aspekt der Auslosung die Gegner des aserbaidschanischen Klubs Sabah. Das Team, bei dem unser Landsmann Umarali Rakhmonaliev erfolgreich spielt, trifft in der Ligaphase auf drei Superklubs — Barcelona, Manchester City und Arsenal.

Wann beginnt der Wettbewerb?

Die erste Runde der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/2027 beginnt offiziell am 8. September. Der Kampf der Mannschaften um die Playoff-Plätze wird den gesamten Herbst und Winter über intensiv fortgesetzt.