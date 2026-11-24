Heute, am 24. November, findet in Madrid eines der spannendsten Spiele der Champions League statt. Der spanische Verein Real Madrid empfängt den niederländischen Klub PSV in seinem Stadion. Im Santiago Bernabéu kämpfen beide Mannschaften um wichtige Punkte in der Ligaphase.

Die Partie beginnt in der Nacht zum 25. November um 01:00 Uhr (Taschkent-Zeit). Fußballfans in Usbekistan können das Spiel live auf der Plattform Setanta Sports verfolgen.

Real will zu Hause den Sieg einfahren

Die Ligaphase der Champions League erreicht ihre heiße Phase. Jeder in dieser Runde gewonnene Punkt beeinflusst die endgültige Platzierung der Teams in der Tabelle.

Für Real ist das Duell gegen PSV eine Gelegenheit, vor heimischem Publikum zu gewinnen und die Position im Wettbewerb zu festigen. Die Niederländer sind jedoch nicht nur für einen Ausflug nach Madrid gekommen. PSV wird versuchen, beim starken Gegner für eine Überraschung zu sorgen.

Die Atmosphäre im Santiago Bernabéu dürfte dem Spiel einen besonderen Rahmen verleihen.

Im nächsten Spieltag wartet Arsenal auf Real

Am 6. Spieltag der Ligaphase trifft Real auf einen weiteren ernstzunehmenden Gegner. Die Madrilenen spielen am 9. Dezember gegen Arsenal.

PSV spielt am selben Tag gegen einen weiteren starken spanischen Verein, Atlético. Das Ergebnis des heutigen Spiels ist daher für beide Teams vor dem nächsten Spieltag von großer Bedeutung.

Real gegen PSV: Wann und wo findet das Spiel statt?

Wettbewerb: Champions League, Ligaphase, 5. Spieltag

Datum: 24. November

Stadion: Santiago Bernabéu, Madrid

Anstoßzeit: Nacht zum 25. November, 01:00 Uhr (Taschkent-Zeit)

Live-Übertragung: Setanta Sports Plattform

Zur Erinnerung: Der amtierende Champions-League-Sieger ist PSG. Die Pariser gewannen den Titel in der letzten Saison nach einem Elfmeterschießen im Finale gegen Arsenal.

Nun erwartet die Fußballfans ein spannendes Duell in Madrid. Wird Real zu Hause gewinnen oder sorgt PSV für eine Sensation?