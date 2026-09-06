Porto bereitet sich nach Sieg in der portugiesischen Liga auf das Duell mit Manchester City vor

Der portugiesische Verein Porto setzte seinen Erfolgslauf in der heimischen Liga fort und besiegte Moreirense mit 2:1, womit die Siegesserie auf fünf Spiele ausgebaut wurde. Trotz eines frühen Rückstands im Estádio do Dragão zeigten die Gastgeber Charakter und sicherten sich drei wichtige Punkte. Laut ixbt.com und Sportmedien wurde die Partie jedoch von einer schweren Verletzung des Mittelfeldspielers Victor Froholdt überschattet, was Cheftrainer Francesco Farioli dazu zwingt, seine Mannschaft auf das bevorstehende Champions-League-Spiel vorzubereiten. Dies berichtet Goal.com .

Die Gäste gingen in der 20. Minute in Führung und brachten Porto in Bedrängnis. Danach erhöhten die Hausherren den Druck und übernahmen die Initiative. Kurz vor der Halbzeitpause glich Jan Bednarek per Kopf aus. Zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielte William Gomes den Führungstreffer, der das Spiel entschied.

Victor Froholdts Verletzung und Krankenhausaufenthalt

Das Spiel endete mit beunruhigenden Momenten für Porto. In der Nachspielzeit beging Moreirense-Mittelfeldspieler Guilherme Liberato ein hartes Foul gegen den dänischen Mittelfeldspieler, das mit einer Roten Karte geahndet wurde. Nach dem Zusammenprall musste Victor Froholdt auf einer Trage vom Platz gebracht und umgehend ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Cheftrainer Francesco Farioli verbarg auf der Pressekonferenz nach dem Spiel nicht, dass der Vorfall im Team große Ängste ausgelöst hatte. Der Trainer erklärte, dass der Spieler im Krankenhaus alle notwendigen medizinischen Untersuchungen durchlaufe und sein Zustand nach dem Vorfall eine positive Tendenz zeige.

Über den Zustand des Spielers sagte Farioli: „Er wird im Krankenhaus untersucht, aber alles scheint in Ordnung zu sein. Er ist bei Bewusstsein und die Nachrichten sind positiv. Die Bilder waren sehr erschreckend, wir hatten alle große Angst, aber er ist guter Dinge und unter ärztlicher Aufsicht. Es scheint, als sei es nur ein großer Schreck gewesen.“

Europapokal-Duell gegen Manchester City

Nach dem Sieg in der heimischen Liga richtet Porto den Fokus nun voll auf die internationale Bühne. Das Team steht vor einem sehr schwierigen und richtungsweisenden Champions-League-Spiel gegen den englischen Meister Manchester City.

Francesco Farioli würdigte die finanziellen Möglichkeiten und das Potenzial der Star-Besetzung des Gegners und räumte ein, dass dieses Spiel eine ernsthafte Prüfung für die Mannschaft sein werde. Es wird erwartet, dass der Trainerstab von Porto unter Berücksichtigung der personellen Probleme und der Situation um Victor Froholdt eine spezielle Taktik für das Spiel gegen Manchester City ausarbeiten wird.