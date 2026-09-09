Porto unterliegt Manchester City

Manchester City startete mit einem Sieg gegen Porto in die Champions-League-Saison 2026/27. Die Engländer gewannen die Partie mit 2:0. Erling Haaland erzielte beide Tore für die Gäste. Über das gesamte Spiel hinweg war Manchester City offensiv aktiver und dominierte bei Torschüssen sowie Ballbesitz.

Der Bann wurde kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit gebrochen. In der 47. Minute brachte Erling Haaland Manchester City in Führung.

Kurz vor Spielende glänzte der norwegische Stürmer erneut. Haaland erzielte in der 90.+1 Minute seinen zweiten Treffer und besiegelte damit den Sieg seines Teams.

Die Statistik der Überlegenheit von Manchester City war deutlich. Die Gäste gaben 18 Schüsse ab, während Porto nur auf 4 kam. Bei den Schüssen aufs Tor war der Unterschied noch größer: Manchester City traf 9-mal das Ziel, Porto brachte keinen einzigen Schuss aufs Tor.

Auch beim Ballbesitz dominierte Manchester City mit 60 Prozent, während Porto auf 40 Prozent kam.

Bei den Pässen hatten die Engländer ebenfalls die Nase vorn. Manchester City spielte 583 Pässe mit einer Genauigkeit von 92 Prozent. Porto kam auf 341 Pässe bei einer Quote von 79 Prozent.

Die Spieler von Porto begingen 11 Fouls und erhielten 1 Gelbe Karte. Manchester City verzeichnete 16 Fouls und 3 Gelbe Karten. Rote Karten wurden nicht verteilt.

Bei den Eckbällen lag Manchester City mit 5:2 vorne. Im Abseits stand Porto 7-mal, Manchester City hingegen nur 1-mal.