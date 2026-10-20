Napoli – Bodø/Glimt: Aufstellungen und Liveticker

60 Wechsel bei Napoli: Stanislav Lobotka kommt für Frank Anguissa in die Partie.

58 Was hat sich Noa Lang (Napoli) dabei nur gedacht? Das wird nicht ungestraft bleiben. Der Schiedsrichter zeigt ihm die Gelbe Karte.

58 Noa Lang (Napoli) startet einen brillanten Alleingang und schießt von außerhalb des Strafraums, aber ein Verteidiger kann den Ball abblocken.

56 Alex Meret zeigt eine brillante Parade! Er parierte den Nachschuss von Sondre Auklend (Bodø/Glimt). Der Schuss aus dem Strafraum war auf die untere linke Ecke gerichtet, aber der Torwart konnte ihn abwehren.

55 Ole Blomberg (Bodø/Glimt) nimmt eine tolle Flanke in den Strafraum an, sein Kopfball geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

53 Alex Meret ist wachsam und fängt die weite Flanke von Jens Hauge (Bodø/Glimt) sicher ab. Eine ruhige Parade!

52 Patrick Berg (Bodø/Glimt) schlägt den Ball hoffnungsvoll ins Zentrum, findet aber keinen Mitspieler.

51 Bodø/Glimt zeigt ein Spiel mit schönen Pässen, um neue Angriffsgelegenheiten zu kreieren.

48 Frank Anguissa (Napoli) sieht Gelb für ein Foulspiel an seinem Gegenspieler und muss nun im weiteren Verlauf des Spiels sehr vorsichtig sein.

48 Andreas Helmersen (Bodø/Glimt) nimmt eine Flanke von außen an und schießt von außerhalb des Strafraums, aber der Ball geht über die Latte. Hoch, ungenau und überhaupt nicht schön.

47 Kevin De Bruyne (Napoli) kämpfte hart und Jose Sanchez pfiff ein Foul.

46 Schiedsrichter José Sánchez pfeift die zweite Halbzeit an.

45+2 Die erste Halbzeit des Spiels ist beendet.

45+1 Patrick Berg (Bodø/Glimt) schnappt sich den Abpraller und versucht es aus der Distanz, aber sein Schuss geht am Tor vorbei über die Latte.

45 Es gibt mindestens 1 Minute Nachspielzeit.

44 Scott McTominay (Napoli) nimmt den Ball auf dem Flügel an, schaut sich um und schießt von außerhalb des Strafraums, aber der Ball wird von einem Abwehrspieler abgefälscht und aus der Gefahrenzone geklärt.

43 Nikita Haikin zeigt eine Glanzparade! Matteo Politano (Napoli) lässt die Abwehrspieler problemlos stehen und zieht aus mittlerer Distanz ab. Sein Schuss war präzise auf das untere rechte Eck platziert, aber der Torwart pariert den Ball!

41 Tor! Kevin De Bruyne passt zu Scott McTominay (Napoli), dessen Schuss aus dem Strafraum abgefälscht wird und Torhüter Nikita Haikin keine Chance lässt. 2:1.

39 Der lange Pass von Kevin De Bruyne (Napoli) kam nicht bei seinen Mitspielern an.

38 Kevin De Bruyne (Napoli) startete einen Alleingang, aber ein gegnerischer Verteidiger stoppte ihn und verhinderte eine gefährliche Situation.

37 Jostein Maurstad Gundersen (Bodø/Glimt) foult seinen Gegner, bleibt aber vom Schiedsrichter unbestraft.

35 Halbchance! Ole Blomberg (Bodø/Glimt) bringt den Ball in den Strafraum, aber Alex Meret ist rechtzeitig zur Stelle und klärt die Situation.

34 Noa Lang (Napoli) schlägt einen langen Pass, aber Nikita Haikin fängt den Ball mühelos ab.

33 Eine brillante Flanke fand Patrick Berg (Bodø/Glimt) frei im Strafraum, er zog flach aufs Tormitte ab, aber Alex Meret zeigte einen fantastischen Reflex und verhinderte das Tor.

31 Rasmus Højlund (Napoli) entkam dem letzten Verteidiger, aber der Schiedsrichter unterbrach das Spiel, nachdem der Linienrichter Abseits angezeigt hatte.

30 Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt) versuchte, den Ball über die Abwehr in den Strafraum zu lupfen, aber ein Verteidiger klärte die Situation rechtzeitig.

27 Was für ein Schuss! Jens Hauge (Bodø-Glimt) bekommt den Ball von Sondre Fet an der Strafraumgrenze und trifft präzise ins untere rechte Eck. Es steht 1:1.

25 Matteo Politano (Napoli) schlägt einen langen Ball auf die andere Seite, aber der Pass kommt nicht an.

24 Noa Lang (Napoli) nimmt den Ball im Strafraum an und schießt flach aufs Tormitte, aber Nikita Haikin pariert glänzend und verhindert das Tor.

22 Brillante Solonummer! Rasmus Højlund (Napoli) lässt die Gegenspieler aussteigen, dringt in den Strafraum ein und zieht ab, aber der Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei.

20 Die von Kevin De Bruyne (Napoli) ausgeführte Ecke wurde von der Abwehr geklärt.

19 Scott McTominay (Napoli) verschafft sich mit einer herausragenden Ballannahme Platz im Strafraum, aber sein Schuss misslingt. Es gibt Eckstoß für Napoli.

18 Halbchance! Jens Hauge (Bodø/Glimt) bringt den Ball in den Strafraum, aber Alex Meret reagiert rechtzeitig und bereinigt die Situation.

17 Ole Blomberg (Bodø/Glimt) führt die Ecke kurz aus, statt in den Strafraum zu flanken.

15 Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt) begeht ein Foul, und José Sánchez entscheidet sofort auf Freistoß.

13 Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt) wollte einen Mitspieler finden, legte aber zu viel Kraft in den Pass und die Chance ist dahin. Der Ball ging ins Aus und Neapel führt den Abstoß aus.

12 Giovanni Di Lorenzo (Napoli) hatte eine gute Chance aus der Distanz. Sein Schuss ging auf das untere rechte Eck, aber Nikita Haikin war wachsam und fing den Ball mühelos ab.

10 Noa Lang (Napoli) hatte eine Schusschance, zog aus der Ferne wuchtig in die untere rechte Ecke ab und zwang Nikita Haikin zu einer Glanzparade.

9 Scott McTominay (Napoli) reagierte am schnellsten auf den Abpraller und schoss von außerhalb des Strafraums, aber der Ball traf auf dem Weg zum Tor auf eine Abwehrwand.

8 Giovanni Di Lorenzo (Napoli) spielte einen Pass nach vorne, aber einer der Verteidiger blockierte den Ball.

5 Die Spieler von Bodø/Glimt kombinieren mit kurzen Pässen, um eine Schusschance zu kreieren.

4 Jose Sanchez pfeift, und Leonardo Spinazzola (Napoli) wird wegen eines Stürmerfouls verwarnt. Der Schiedsrichter hat die richtige Entscheidung getroffen.

1 Was für ein Tor! Matteo Politano (Napoli) zieht aus der Ferne ab und trifft unhaltbar in den rechten oberen Winkel. Ein echtes Kunstwerk.

1 Wahnsinn, das heutige Spiel beginnt genau jetzt.

00:03 Die Spieler haben den Platz betreten und das Partie beginnt gleich. Neapel stößt an.

00:00 Die Leitung des heutigen Spiels wurde José Sánchez anvertraut.

00:00 In den Spruchdetails können Sie sich vor Spielbeginn mit den Aufstellungen der Mannschaften vertraut machen.