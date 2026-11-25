Doch in der 76. Minute brachte Noa Lang die Gäste erneut in Führung. Die Citizens retteten in der 86. Minute das Remis: Ein präziser Schuss von Rayan Cherki besiegelte den Endstand von 2:2.

In der 55. Minute brachte Rasmus Højlund Napoli in Führung. In der 67. Minute glich Ayoub Bouaddi für Manchester City aus.

In der ersten Halbzeit im Etihad Stadium fielen keine Tore. In der zweiten Hälfte bekamen die Zuschauer jedoch vier Treffer zu sehen.

Eines der zentralen Spiele des 5. Spieltags der UEFA Champions League fand in Manchester statt. Manchester City trennte sich zu Hause mit einem 2:2-Unentschieden von Napoli. Der usbekische Verteidiger Abdukodir Khusanov kam in dieser Partie nicht zum Einsatz und blieb auf der Bank. In London teilten sich auch Arsenal und Borussia Dortmund die Punkte.

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Somit konnte Manchester City auf heimischem Boden keinen Sieg einfahren. Abdukodir Khusanov verbrachte das Spiel auf der Ersatzbank.

Auch Arsenal kam zu Hause nicht über ein Remis hinaus

Eine weitere bemerkenswerte Begegnung des Spieltags fand in London statt. Arsenal und Borussia Dortmund spielten 1:1 unentschieden.

In der 10. Minute brachte Viktor Gyökeres die Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit, in der 55. Minute, erzielte Maximilian Beier den Ausgleich und sicherte dem deutschen Team einen wichtigen Punkt.

Infolgedessen blieb es für beide Klubs bei einem Punkt. In der Tabelle liegt Arsenal mit 11 Punkten auf dem fünften Platz, Borussia folgt mit 10 Punkten auf dem siebten Rang.

Wichtige Siege für Como und Leipzig

In Italien empfing Como AEK und gewann mit 1:0. Das einzige Tor der Partie erzielte Luis Milla in der 57. Minute. Dieser Sieg ermöglichte es Como, das Punktekonto auf 12 zu erhöhen und den dritten Tabellenplatz zu festigen.

In Deutschland besiegte Leipzig Lens mit 3:1. David Raum eröffnete in der 6. Minute den Torreigen, Antonio Nusa erhöhte in der 9. Minute auf 2:0. In der 58. Minute verkürzte Matteo Yudol für Lens. Nusa traf in der 90.+4. Minute erneut und setzte den Schlusspunkt.

Auch Betis und Porto gewannen auswärts

In anderen Spielen des Spieltags besiegte Real Betis Slovan auswärts mit 2:0. Cedric Hernandez erzielte beide Tore in der 43. und 57. Minute.

Porto gewann knapp bei Feyenoord. Das einzige Tor des Spiels fiel in der 2. Minute durch ein Eigentor von Otavio Targallin.

Zudem besiegte Galatasaray Aston Villa mit 1:0, und Bodø/Glimt setzte sich mit 1:0 gegen den LASK durch. Den höchsten Sieg des Spieltags feierte Real Madrid: Die Madrilenen besiegten die PSV mit 5:1.

UEFA Champions League. Ergebnisse des 5. Spieltags

Manchester City — Napoli 2:2

Arsenal — Borussia Dortmund 1:1

Como — AEK 1:0

Leipzig — Lens 3:1

Slovan — Real Betis 0:2

Feyenoord — Porto 0:1

Galatasaray — Aston Villa 1:0

Bodø/Glimt — LASK 1:0

Real Madrid — PSV 5:1

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