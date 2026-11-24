Manchester Citybelegt nach den ersten vier Spieltagen der Champions-League-Ligaphase mit 9 Punkten den siebten Platz. Das Team hat drei Siege errungen und eine Niederlage hinnehmen müssen.

Das Spiel beginnt in der Nacht zum 25. November um 01:00 Uhr (Taschkent-Zeit). Fußballfans in Usbekistan können die Begegnung live auf dem Fernsehsender Zo‘r TV verfolgen.

Heute, am 24. November, findet eines der bemerkenswerten Spiele der Champions League statt. Unter der Leitung von Enzo Maresca empfängt Manchester City im eigenen Stadion das italienische Team von Napoli. Das Duell im Etihad Stadium in Manchester ist für beide Klubs eine Gelegenheit, wichtige Punkte in der Ligaphase zu sammeln.

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Laut offiziellen UEFA-Angaben liegt Napoli mit 3 Punkten auf dem 27. Platz. Daher ist das Spiel in Manchester auch für den italienischen Klub von großer Bedeutung, um die Situation in der Tabelle zu verbessern.

Cheftrainer Enzo Maresca von City betonte, dass das Hauptziel seines Teams darin besteht, die Ligaphase unter den besten Acht zu beenden, um sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren. Daher ist es für die Mannschaft aus Manchester eine wichtige Aufgabe, im Heimspiel keine Punkte liegen zu lassen.

De Bruyne könnte gegen seinen ehemaligen Verein auflaufen

Ein weiterer interessanter Aspekt des Spiels betrifft Kevin De Bruyne. Der belgische Mittelfeldspieler hat früher das Trikot von Manchester City getragen und steht nun bei Napoli unter Vertrag.

Sein Einsatz gegen seinen Ex-Klub in Manchester verleiht der Partie zusätzliche Spannung. Auch für Napoli könnten die Fähigkeiten des erfahrenen Spielers von großer Bedeutung sein.

Manchester City gegen Napoli: Wann und wo findet das Spiel statt?

Wettbewerb: Champions League, Ligaphase, 5. Spieltag

Datum: 24. November

Stadion: Etihad, Manchester

Anstoßzeit: Nacht zum 25. November, 01:00 Uhr (Taschkent-Zeit)

Übertragung: Zo‘r TV

In der nächsten Runde wartet Barcelona auf City

Am 6. Spieltag der Champions-League-Ligaphase trifft Manchester City am 8. Dezember auswärts auf den FC Barcelona. Am selben Tag empfängt Napoli den FC Brügge.

Daher ist das heutige Spiel für beide Mannschaften ein wichtiger Test vor den kommenden Runden. City wird versuchen, seine Position in den Top Acht zu festigen, während Napoli auf einen Aufstieg in der Tabelle hofft.

Wer wird in Manchester die Oberhand behalten? Die Antwort auf diese Frage wird der Kampf auf dem Platz in der Nacht zum 25. November liefern.