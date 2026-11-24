Am 5. Spieltag der UEFA Champions League empfängt Manchester City das italienische Team Napoli im eigenen Stadion. Es wird erwartet, dass der usbekische Verteidiger Abduqodir Husanov in der Startelf steht.

Die Begegnung im Etihad Stadium beginnt am 25. November um 01:00 Uhr (Taschkenter Zeit). Laut aktuellen Prognosen könnte Husanov einen Platz in der Defensive von City einnehmen. Die offiziellen Aufstellungen werden jedoch erst kurz vor Spielbeginn bekannt gegeben.

Eine weitere wichtige Chance für Husanov

Die mögliche Nominierung von Abduqodir Husanov für die Startelf steigert das Interesse der usbekischen Fußballfans an dieser Partie zusätzlich. Der Einsatz des Verteidigers könnte entscheidend für die Stabilität der City-Abwehr und das Unterbinden gegnerischer Angriffe sein.

In einer der voraussichtlichen Aufstellungen ist vorgesehen, dass Husanov nicht in der Innenverteidigung, sondern auf der rechten Außenbahn agiert. Andere Prognosen unterscheiden sich jedoch hinsichtlich seiner Position und seiner Mitspieler.

Manchester City – Napoli: Voraussichtliche Aufstellungen

UEFA Champions League, 5. Spieltag

Manchester City: Donnarumma, Rico Lewis, Dias, Husanov, O'Reilly, Fernandes, Anderson, Foden, Cherki, Ndiaye, Haaland.

Napoli: Vanja Milinković-Savić, Beukema, Rrahmani, Olivera, Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Vergara, De Bruyne, Højlund.

Es ist anzumerken, dass einige Quellen auch Jérémy Doku, Marc Guéhi und Joško Gvardiol in der Startelf von Manchester City sehen. Bei Napoli gibt es ebenfalls unterschiedliche Spekulationen zur Abwehrreihe und zum Torwart. Daher sind die oben genannten Listen als potenzielle, nicht als offizielle Aufstellungen zu verstehen.

Sieg für City, wichtige Punkte für Napoli

Die Tabellensituation vor dem Spiel erhöht die Bedeutung der Partie für beide Teams. Nach vier Spieltagen belegt Manchester City mit 9 Punkten den siebten Platz. Napoli liegt mit 3 Punkten auf dem 27. Rang.

Daher werden die Engländer versuchen, zu Hause zu gewinnen, um ihren Platz unter den besten Acht zu festigen. Für die Italiener könnte ein Punktverlust den Kampf um das Erreichen der K.-o.-Phase erheblich erschweren.

Bemerkenswert ist, dass im Kader von Napoli auch Kevin De Bruyne steht, der einst das Trikot von Manchester City trug. Sein Auftritt gegen seinen ehemaligen Verein ist einer der besonders interessanten Aspekte dieses Spiels.

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