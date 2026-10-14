Bodø/Glimt – Dortmund: Aufstellungen und Live-Ticker

38 Samuele Inacio (Dortmund) startet ein Solo, aber ein Verteidiger stoppt ihn, bevor er gefährlich werden kann. Dortmund holt eine Ecke heraus. Sie schicken viele Spieler in den Strafraum.

38 Fabio Silva (Dortmund) drängt Richtung Tor, aber der Verteidiger ist rechtzeitig zurück und nimmt ihm den Ball ab.

37 Waldemar Anton (Dortmund) bediente Daniel Svensson mit einem tollen Pass, aber letzterer konnte sich nicht genug Platz für einen Schuss verschaffen.

35 Maximilian Beier (Dortmund) hat alles gegeben, um die Flanke zu erreichen, aber der Pass war zu lang und der Ball im Aus. Einwurf für Bodø/Glimt.

33 5:1 – Gesamtstatistik der Schüsse. 1:0 – aktueller Stand der Schüsse aufs Tor beider Teams.

32 Ramy Bensebaini (Dortmund) scheint eine leichte Blessur erlitten zu haben, kann aber wohl weiterspielen.

31 Das Spiel ist unterbrochen, Ramy Bensebaini (Dortmund) hat sich verletzt und die Ärzte müssen auf den Platz.

31 Sondre Fet (Bodø/Glimt) versuchte, Patrick Berg anzuspielen, aber sein Versuch wurde von einem Abwehrspieler vereitelt.

30 Tolles Passspiel und schöne Aktionen der Spieler von Bodø/Glimt, sie kombinieren mit kurzen Pässen, um eine neue Angriffsmöglichkeit zu kreieren.

29 Jens Hauge (Bodø/Glimt) zieht nach einem starken Solo nach innen und zieht aus der Distanz ab. Aber der Schuss gerät viel zu hoch und der Ball landet ganz oben auf der Tribüne.

27 Jens Hauge (Bodø/Glimt) lässt Gegenspieler im Strafraum aussteigen, dosiert den Pass auf Ole Blomberg aber zu stark.

26 Fredrik Sjøvold (Bodø/Glimt) spielt einen langen Pass auf Andreas Helmersen, aber die Abwehr steht sicher und klärt die Situation.

25 Fabio Silva (Dortmund) sieht die Gelbe Karte. Er muss sehr vorsichtig sein, da ein weiteres Foul dieser Art eine Rote Karte nach sich ziehen könnte.

24 Nikita Haikin fängt den Ball nach einer Flanke von Konstantinos Karetsas (Dortmund) ab und unterbricht den Angriff.

21 Maximilian Beier (Dortmund) führt den Ball schnell aus, was seinen Mitspielern im Strafraum eine Überzahl gegen die Verteidiger verschafft.

20 Ole Blomberg (Bodø/Glimt) wird wegen eines Fouls verwarnt. Urs Schnyder hat die Szene genau gesehen und pfeift ab.

19 Patrick Berg spielt einen tollen Pass auf Sondre Fet (Bodø/Glimt), aber sein Schuss aus dem Strafraum geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

18 Bodø/Glimt baut geduldig einen Angriff auf, um die Abwehr zu knacken.

16 Aktuell liegt der Ballbesitz bei 56:44.

14 Der Freistoß von Ole Blomberg (Bodø/Glimt) brachte keine Gefahr, da ein Abwehrspieler den Ball gekonnt klärte.

13 Diese Gelbe Karte war verdient. Das Einsteigen von Joan Gadou (Dortmund) war sehr rücksichtslos, und Urs Schneider zögerte nicht, ihm den Gelben Karton zu zeigen.

13 Joane Gadou (Dortmund) wurde vom Schiedsrichter verwarnt.

13 Jens Hauge war nach einem Steilpass von Sondre Fet fast frei durch, aber ein Verteidiger klärte den Ball und entschärfte die Gefahr.

12 Waldemar Anton (Dortmund) versuchte, einen Mitspieler zu finden, legte aber zu viel Kraft in den Pass und die Chance ist vertan.

10 Großartiger Pass von Fabio Silva (Dortmund) auf Samuele Inacio, aber sie konnten das nicht nutzen, da Nikita Haikin aus seinem Tor kam und den Ball sicherte.

10 Jens Hauge (Bodø/Glimt) vergab eine Großchance. Er schoss aus ganz kurzer Distanz in die untere linke Ecke, aber Gregor Kobel war wachsam und zeigte eine Glanzparade!

10 Ole Blomberg (Bodø/Glimt) schlägt eine gefährliche Flanke in den Strafraum, aber der Ball wird vom ersten Verteidiger geklärt.

9 Patrick Berg (Bodø/Glimt) bekommt außerhalb des Strafraums einen tollen Pass und schießt aus aussichtsreicher Position, aber ein Verteidiger blockt ab.

8 Jens Hauge (Bodø/Glimt) versuchte einen schnellen Pass in den Strafraum, aber Andreas Helmersen konnte die gegnerische Abwehr nicht überwinden und verlor den Ball.

8 Ole Blomberg (Bodø/Glimt) versuchte, den Ball von der Strafraumgrenze zu einem Mitspieler vor dem Tor zu passen, aber ein Verteidiger blockte den Ball ab und klärte ihn aus der Gefahrenzone.

7 Andreas Helmersen (Bodø/Glimt) steht im Abseits, der Schiedsrichter pfeift und unterbricht das Spiel.

5 Was für ein schrecklicher Schuss! Ramy Bensebaini (Dortmund) versucht es wieder aus der Ferne, aber selbst mit verbundenen Augen hätte er das nicht schlechter machen können. Der Ball fliegt weit in die Tribüne.

5 Dortmund kontrolliert das Spiel derzeit durch präzises Passspiel.

4 Nach der Ecke bringt Daniel Svensson (Dortmund) den Ball ins Spiel, aber die Situation bringt nichts ein.

3 Konstantinos Karetsas (Dortmund) versuchte, einen Gegenspieler auszuspielen, danach ging der Ball ins Aus. Jetzt gibt es Ecke für Dortmund.

2 Urs Schnyder pfeift und Andreas Helmersen (Bodø/Glimt) wird wegen eines Stürmerfouls verwarnt. Die richtige Entscheidung des Schiedsrichters.

1 Sondre Fet (Bodø/Glimt) setzt sich gut an der Strafraumgrenze durch, findet Platz und zieht stramm ab, aber der Ball geht knapp über die Latte.

1 Anpfiff, das heutige Spiel beginnt genau jetzt.

00:01 Die Spieler haben den Platz betreten und das Spiel beginnt gleich. Bodø/Glimt wird anstoßen.

00:00 Das heutige Spiel wird von Urs Schneider geleitet.

00:00 In den Spieldetails können Sie sich vor dem Anpfiff mit den Aufstellungen der Teams vertraut machen.