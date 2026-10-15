UEFA gibt das Team der Woche für den 2. Spieltag der Champions League bekannt

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UEFA gibt das Team der Woche für den 2. Spieltag der Champions League bekannt

Nach Abschluss des 2. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League haben die Analysten und Experten der UEFA die offizielle Mannschaft der Woche bekannt gegeben. Das bemerkenswerteste Merkmal dieser Auswahl ist, dass genau ein Spieler von elf verschiedenen Vereinen in die Liste aufgenommen wurde.

In diese Auswahl wurden der zum Spieler der Woche gekürte Liverpool-Flügelspieler Bradley Barcola sowie Stars wie Lamine Yamal und Harry Kane aufgenommen, die für ihre jeweiligen Vereine herausragende Leistungen zeigten.

Das Team der Woche des 2. Spieltags der Champions League:

  • Torhüter:

    • Stas Pokatilov (Sabah) — Der Torhüter des aserbaidschanischen Klubs wurde aufgrund seiner schwierigen Paraden und souveränen Aktionen im Wettbewerb zum besten Torhüter der Woche gewählt.

  • Verteidiger:

    • Sjøvold (Bodø/Glimt)

    • Chabot (Stuttgart)

    • Falshener (Viking)

    • Maximiliano Araújo (Sporting)

  • Mittelfeldspieler:

    • Vitinha (PSG)Zeigte beim 4:2-Sieg gegen Manchester Cityein fehlerfreies Spiel im Zentrum und erzielte ein sehenswertes Tor;

    • Manzambi (Aston Villa)

    • Bradley Barcola (Liverpool) — Sicherte sich den Status als Spieler der Woche, indem er einen Hattrick gegen den LASK erzielte;

    • Lamine Yamal (Barcelona)Führte die Offensive der Katalanenaktiv an und wurde zu einem der effektivsten Spieler des Spieltags.

  • Stürmer:

    • Nicolò Tresoldi (Club Brugge) — Erzielte drei Tore im dramatischen Duell gegen Inter Mailand (4:3) und bescherte seinem Team einen sensationellen Sieg;

    • Harry Kane (Bayern München) — Traf zweimal für den deutschen Giganten und stellte seine Torjägerqualitäten im Wettbewerb erneut unter Beweis.

Dass die UEFA in ihre Auswahl nicht nur Top-Klubs, sondern auch Vertreter von Überraschungsteams wie Bodø/Glimt, Sabah und Viking aufgenommen hat, zeigt, dass der Wettbewerb in der neuen Saison der Champions League intensiv und unvorhersehbar verläuft.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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