Überraschende Aufstellung von Real: José Mourinho gibt die Startelf gegen AEK bekannt

Die entscheidenden Spiele des 4. Spieltags der Gruppen-/Ligaphase der UEFA Champions League sind in eine heiße Phase eingetreten. Der erfolgreichste Verein des Kontinents, Real Madrid, ist auswärts beim unangenehmen griechischen Gegner AEK zu Gast. Die mit Spannung erwartete Begegnung beginnt nach mitteleuropäischer Zeit um 22:45 Uhr .

Kurz vor Spielbeginn gab Real-Trainer José Mourinho offiziell die Startaufstellung der Mannschaft bekannt.

Ein Offensiv-Trio und überraschende Namen: Die Startelf von Real

Laut Entscheidung des Cheftrainers werden alle Stars der „Königlichen“ von der ersten Minute an auf dem Platz stehen. Die taktische Formation und Aufteilung der Mannschaftsteile:

Torwart: Thibaut Courtois;

Abwehr: Denzel Dumfries, Eder Militão, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella;

Mittelfeld: Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Ousmane Diomande;

Angriffstrio: Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé.

Analyse vor dem Spiel und Schwerpunkte

Das Duell in Griechenland gilt für Real Madrid als wichtiger Test, um die Position in der Tabelle zu festigen:

Offensivkraft: Es wird erwartet, dass die Kombination aus Vinícius, Mbappé und Bellingham die gegnerische Abwehr von Beginn an unter hohen Druck setzt;

Neue Taktik: Die neuen Verbindungen im Mittelfeld und auf den Außenverteidigerpositionen sollen die Ballkontrolle und das Tempo bei Kontern erhöhen.

Fans und Experten gehen davon aus, dass diese von Mourinho gewählte kämpferische Aufstellung im schwierigen Spiel bei AEK den Unterschied machen wird.