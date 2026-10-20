Besetzt Husanov heute die rechte Außenbahn? Marescas überraschende Taktik gegen AEK

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Besetzt Husanov heute die rechte Außenbahn? Marescas überraschende Taktik gegen AEK

Heute, am Dienstagabend, dem 20. Oktober 2026, findet im Rahmen der UEFA Champions League ein wichtiges Duell statt: Manchester City empfängt im heimischen Etihad Stadium den griechischen Verein AEK .

Die „Citizens“ unter der Leitung von Enzo Maresca streben nur einen Sieg an, um ihre Position im prestigeträchtigsten Wettbewerb des Kontinents zu festigen und in die Ränge aufzusteigen, die direkt zur Qualifikation für die Top-Acht berechtigen.

Aufwachen nach dem PSG-Schock: Wo steht City in der Tabelle?

Die Situation von Manchester Cityin der Champions League lässt die Fans nicht kalt:

  • Schwieriges Spiel in Paris: Obwohl das letzte Spiel gegen PSG mit 2:4 verloren ging, zeigten die Engländer in der zweiten Halbzeit eine kämpferische Leistung und waren nah dran, den Ausgleich zu erzielen;

  • Tabellenplatz und Holands Glanzleistung: Nach dem 2:0-Auswärtssieg gegen Porto belegen die „Citizens“ derzeit den 17. Platz. Interessanterweise wurden alle Tore der Mannschaft in diesem Wettbewerb von Erling Haaland erzielt, der in acht aufeinanderfolgenden Spielen getroffen hat;

  • Historischer Rekord von Maresca: Mit dem 3:2-Sieg gegen Ipswich Town in der Premier League ging Maresca als erster Trainer in die Geschichte der Liga ein, der seine ersten sieben Spiele mit einem neuen Verein allesamt gewinnen konnte.

Sorgen im Lazarett: Haaland fraglich, Semenyo fällt zwei Monate aus

Das harte Spiel gegen Ipswich blieb nicht ohne Folgen für die körperliche Verfassung des Teams:

  • Zustand von Erling Haaland: Obwohl der Trainer auf der Pressekonferenz erklärte, dass es dem norwegischen Torjäger gut gehe, nahm Haaland nicht am offiziellen Training am Montag teil;

  • Semenyo fällt 8 Wochen aus: Antoine Semenyo wird aufgrund einer schweren, nicht muskulären Verletzung etwa zwei Monate ausfallen;

  • Weitere Ausfälle: Mateo Kovačić, Nico O'Reilly sowie Rechtsverteidiger Matheus Nunes haben ebenfalls mit kleineren Verletzungen zu kämpfen.

Husanov alternativlos auf rechts: Große Umstellungen im Kader

Die Verletzungen in der Defensive eröffnen dem usbekischen Talent Abdukodir Khusanov eine weitere große Chance:

  • Husanov auf der Außenbahn: Der eigentlich als Innenverteidiger agierende, aber zuletzt auf der rechten Abwehrseite solide und zuverlässige Abdukodir Khusanov wird nach der Verletzung von Nunes fast sicher in der Startelf stehen. Für diese Position hat Maresca derzeit keine andere verlässliche Option;

  • Innenverteidigung und Rotation: Es wird erwartet, dass Marc Guéhi und das junge brasilianische Talent Vitor Reis das Duo in der Mitte bilden. Auf der linken Seite kehrt Joško Gvardiol nach überstandenen Rückenproblemen in die Startelf zurück;

  • Donnarumma im Tor: Nach der Kritik an seinem groben Fehler im Spiel gegen PSG hat Gianluigi Donnarumma die Chance, sich in der Champions League zu rehabilitieren;

  • Foden als Mittelstürmer: Aufgrund der Abwesenheit von Haaland und Semenyo wird erwartet, dass Phil Foden die Rolle der „falschen Neun“ übernimmt, während Iliman Ndiaye und Jérémy Doku auf den Flügeln agieren.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Manchester City (4-3-3):

Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Vitor Reis, Marc Guéhi, Joško Gvardiol; Elliot Anderson, Enzo Fernández, Rayan Cherki; Iliman Ndiaye, Phil Foden, Jérémy Doku.

  • Ersatzbank: Rulli, Bettinelli, Rico Lewis, Dias, Braithwaite, Aït-Nouri, Buaddi, Allan, McAdoo, F. Samba.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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