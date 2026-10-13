Unerwarteter Gast im „Etihad“: Kommt Guardiola zum Spiel Manchester City gegen PSG?

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Unerwarteter Gast im „Etihad“: Kommt Guardiola zum Spiel Manchester City gegen PSG?

Der Cheftrainer des englischen Klubs Manchester City , Enzo Maresca , nahm an der Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel der UEFA Champions League gegen den französischen Verein PSG teil. Bei der Veranstaltung äußerte sich der italienische Fachmann zu den Berichten, dass der ehemalige Trainer und Klublegende Pep Guardiola möglicherweise das Stadion besuchen könnte, um dieses spannende Duell zu verfolgen.

Dass der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der „Citizens“ beim Spiel seines ehemaligen Vereins auftaucht, sorgt bei Fans und der Fußballwelt für großes Interesse.

„Ein aufregendes Ereignis für die Fans“: Maresca über Peps Pläne

Enzo Maresca bewertete seine Beziehung zum spanischen Trainer und die Wahrscheinlichkeit seines bevorstehenden Besuchs wie folgt:

  • Letztes Gespräch: „Ich habe mit ihm nach dem Derby gegen Manchester United gesprochen. Deshalb weiß ich nicht genau, welche Pläne er im Moment hat“;

  • Trainingsgelände oder direkt ins Stadion: „Ob er direkt zum Etihad Stadium kommt oder vorher das Trainingsgelände besucht – dazu habe ich keine genauen Informationen“;

  • Großer Respekt: „Das ist ein sehr aufregendes Ereignis für jeden, besonders für unsere Fans. Aber bisher ist Peps genauer Plan unbekannt“, betonte der Trainer.

Guardiola hatManchester City über viele Jahre geleitet, den Verein an die Spitze des englischen und europäischen Fußballs geführt und zudem zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Champions-League-Titel gewonnen.

Spieldetails und Anstoßzeit

  • Wettbewerb: UEFA Champions League, Spitzenspiel;

  • Mannschaften: Manchester City – PSG;

  • Ort: Manchester, Etihad Stadium;

  • Anstoßzeit: Die Begegnung beginnt am 14. Oktober um 00:00 Uhr nach Ortszeit.

Dieses Duell zwischen den beiden europäischen Giganten verspricht eines der meist erwarteten und kompromisslosesten Spiele des Spieltags zu werden.

Enzo MarescaPSGManchester CityUEFA Champions LeagueFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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