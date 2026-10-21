Betis – Feyenoord: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel zwischen Betis und Feyenoord im Rahmen der Champions League beginnt am 22. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Betis Startelf: 1. Vales A., 7. Antoni, 5. Bartra M., 2. Bellerín H., 10. Ezzalzuli A., 8. Fornals P., 11. García F., 22. Isco (Kapitän), 4. Natan, 19. Perraud R., 21. Roca M.
Betis Ersatzbank: 6. Bernal F., 25. Ceballos D., 13. Conde D., 18. Deossa N., 15. Fidalgo A., 16. Gómez V., 3. Llorente D., 20. Lo Celso G., 27. Morante J., 12. Ortiz A., 17. Riquelme R., 24. Ruibal A.
Betis Cheftrainer: Pellegrini M.
Feyenoord Startelf: 1. Ernst T., 23. Hadj Moussa A., 16. López J., 35. Mármol M., 19. Nacho, 26. Read G., 6. St. Juste J., 28. Taabouni M., 10. Valente L. (Kapitän), 34. Vanhoutte S., 8. Zechiël G.
Feyenoord Ersatzbank: 11. Borges G., 39. Bossin L., 20. Dale M., 27. Diarra G., 33. Kastemayer F., 24. Kraayeveld T., 57. Schaken J., 14. Steijn S., 22. van den Elshout T., 4. Watanabe T., 32. Wessels T.
Feyenoord Cheftrainer: van Bronckhorst G.
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