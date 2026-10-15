9-Tore-Thriller und Barcola-Hattrick: Liverpool glänzt in Österreich

Im Rahmen des 2. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League hat der englische Klub Liverpool bei seinem Gastspiel in Österreich ein wahres Torfestival veranstaltet. Beim österreichischen Meister LASK erzielten die Merseysiders in einem extrem intensiven Duell mit insgesamt 9 Toren einen glanzvollen 6:3 Sieg.

Zudem scheiterte der Wettbewerbsdebütant Como aus Italien unter der Leitung von Cesc Fàbregas in Rotterdam an Feyenoord.

Feuerwerk in Österreich: Hattrick von Barcola und 9 Treffer

Das Aufeinandertreffen zwischen LASK und Liverpool war ein echtes Geschenk für Fans des Offensivfußballs:

Barcolas makellose Leistung: Der bei Liverpool glänzende Barcola erzielte seine ersten Tore für den Verein und schnürte einen Hattrick (24., 37. und 66. Minute);

Offensivstarke Merseysiders: Für den englischen Klub trafen zudem Araujo (22.), Jeremie Frimpong (51.) sowie der junge Stürmer Koumas (72.) jeweils einmal und sorgten für einen deutlichen Spielstand;

LASKs kämpferische Antwort: Die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen – durch den eingewechselten Ljubicic (63.) und einen schnellen Doppelpack von Flecker (74., 77.) verkürzten sie, doch für einen Punktgewinn reichte es am Ende nicht;

Aufstieg in der Tabelle: Mit 6 Punkten aus zwei Spielen festigte Liverpool den ehrenvollen 2. Tabellenplatz und liegt nur aufgrund der Tordifferenz hinter PSG. LASK hingegen ist noch punktlos (32. Platz).

Drama in Rotterdam: Fàbregas-Schützlinge in den Schlussminuten geschlagen

In der zweiten Begegnung in Niederlande unterlag das von Cesc Fàbregas trainierte Team von Como auswärts gegen Feyenoord mit 2:3:

Blitzstart und Ausgleich: Obwohl Diao Como bereits in der 18. Minute in Führung brachte, glich Zechiel nur zwei Minuten später aus (1:1);

Die entscheidenden Treffer: In der zweiten Halbzeit brachte Hadj Moussa die Gastgeber in Führung (52.), und in der 82. Minute besiegelte ein Eigentor von Como-Torhüter Sanchez den Sieg der Rotterdamer;

Antwort in den letzten Sekunden: In der Nachspielzeit (90.+3) verkürzte Douvikas noch einmal, doch für den Ausgleich reichte die Zeit für die Italiener nicht mehr.

Nach diesen Ergebnissen kletterte Feyenoord mit nun 3 Punkten auf den 22. Tabellenplatz, während Como nach dem Sieg am ersten Spieltag auf dem 7. Platz verweilt.