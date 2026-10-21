Bayern München gegen Arsenal: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel der Champions League zwischen Bayern München und Arsenal beginnt am 22. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf Bayern München: 1. Neuer M. (Kapitän), 8. Bischof T., 19. Davies A., 7. Gnabry S., 9. Kane H., 3. Kim Min-jae, 27. Laimer K., 45. Pavlović A., 34. Saibari I., 44. Stanišić J., 2. Upamecano D.

Ersatzbank Bayern München: 46. Binder T., 23. Boey S., 11. Braun N., 14. Dias L., 21. Ito H., 42. Karl L., 39. Sapoko Ndiaye B., 4. Tah J., 26. Ulreich S., 40. Urbig J.

Cheftrainer Bayern München: Kompany V.

Startelf Arsenal: 1. Raya D., 39. Bruno Guimarães, 33. Calafiori R., 6. Gabriel, 29. Havertz K., 15. Konsa E., 20. Madueke N., 8. Ødegaard M. (Kapitän), 41. Rice D., 7. Saka B., 12. Timber J.

Ersatzbank Arsenal: 13. Arrizabalaga K., 56. Dauman M., 10. Eze E., 14. Gyökeres V., 49. Lewis-Skelly M., 23. Merino M., 30. Mele I., 3. Mosquera K., 4. White B., 36. Zubimendi M.

Cheftrainer Arsenal: Arteta M.