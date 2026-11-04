Diego Simeone erklärt die Gründe für die Niederlage gegen Bayern

Im Rahmen des 4. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League verlor Atlético Madrid im eigenen Stadion mit 0:2 gegen den FC Bayern München. Dieses Ergebnis ist historisch – zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs gelang es den Bayern, in Madrid gegen Atlético zu gewinnen.

Nach Spielende sprach der Cheftrainer der „Rojiblancos“, Diego Simeone, in einem Interview mit der offiziellen UEFA-Website offen über die Mängel im Spiel seiner Mannschaft und die vergebenen Chancen.

„Bis zum ersten Gegentor haben wir gut gespielt“: Simeones offene Kritik

Der argentinische Trainer benannte präzise die Wendepunkte des Spiels und die Fehler seiner Spieler:

Schwäche in den Zweikämpfen: „Wir hätten mehr Zweikämpfe gewinnen und in der gegnerischen Hälfte deutlich schnellere Entscheidungen treffen müssen“, sagte Simeone.

Der Gegentreffer: „Bis wir das erste Tor kassierten, zeigten wir auf dem Platz ein positives Spiel und unser Plan ging auf. Es ist jedoch sehr bitter, dass wir nach so viel Einsatz und Arbeit am Ende mit leeren Händen dastehen“, betonte er.

Der 20-Minuten-Schlag der Münchner

Das Schicksal der Partie wurde in der zweiten Halbzeit durch die eiskalten Angriffe des deutschen Klubs besiegelt:

54. Minute: Lennart Karl nutzte eine Lücke in der Abwehr der Gastgeber und eröffnete den Torreigen.

74. Minute: Ein präziser Treffer von Konrad Laimer setzte den Schlusspunkt der Partie – 0:2.

Tabelle: Atlético rutscht in die Gefahrenzone

Nach diesem Spiel hat sich die Situation der Teams in der Tabelle deutlich verändert:

Aufstieg der Bayern: Dank des historischen Erfolgs in Madrid erhöhten die Münchner ihr Punktekonto auf 8 Zähler und festigten ihren Platz unter den besten Acht der Gesamttabelle.

Absturz von Atlético: Mit nur 4 Punkten aus vier Spielen gerät die Mannschaft von Simeone im Kampf um die Play-offs ins Hintertreffen und rutscht in den unteren Tabellenbereich ab.

Dieser Misserfolg von Atlético in Madrid hat die Diskussionen unter Experten über die Stabilität und die taktischen Probleme des Teams in der laufenden Saison weiter verschärft.