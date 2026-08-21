Real Madrid zum dritten Mal in Folge zur wertvollsten Fußballmarke gekürt

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Real Madrid zum dritten Mal in Folge zur wertvollsten Fußballmarke gekürt

Das renommierte Unternehmen mit Sitz in London Brand Finance hat sein Ranking der 50 wertvollsten Fußballklubmarken der Welt veröffentlicht. Real Madrid behauptete zum dritten Mal in Folge den Status als wertvollste Fußballmarke der Welt. Barcelona belegte den zweiten Platz, während Arsenal von Rang acht auf den dritten Platz vorrückte und damit das Podium komplettierte.

Real Madrids Dominanz und Arsenals großer Sprung

Der Markenwert von Real Madrid erreichte einen Rekordwert von 2,766 Milliarden US-Dollarund erhielt die höchste AAA+ Bewertung. Arsenal sprang dank des kontinuierlichen Wachstums und der finanziellen Erfolge der vergangenen Jahre mit einem Wert von 1,772 Milliarden US-Dollar direkt von Rang acht auf Platz drei.

Die 10 wertvollsten Fußballklubmarken der Welt (Brand Finance)

Platz

Klub (Land)

Markenwert

Markenrating

1

Real Madrid (Spanien)

2,766 Mrd. US-Dollar

AAA+

2

Barcelona (Spanien)

2,276 Mrd. US-Dollar

AAA+

3

Arsenal (England)

1,772 Mrd. US-Dollar

AAA+

4

Bayern München (Deutschland)

1,748 Mrd. US-Dollar

AAA+

5

Paris Saint-Germain (Frankreich)

1,734 Mrd. US-Dollar

AAA

6

„Manchester City“ (England)

1,709 Mrd. US-Dollar

AAA

7

Liverpool (England)

1,695 Mrd. US-Dollar

AAA+

8

Manchester United“ (England)

1,659 Mrd. US-Dollar

AAA+

9

Chelsea (England)

1,101 Mrd. US-Dollar

AAA+

10

Borussia Dortmund“ (Deutschland)

766 Mio. US-Dollar

AAA

Weitere Spitzenklubs in den Top 25

In der oberen Hälfte des Rankings finden sich auch renommierte europäische Klubs wie Atlético Madrid, Inter, Tottenham, Milan, Aston Villa, Juventus, Newcastle, Bayer Leverkusen, Sporting, Napoli, RB Leipzig, Benfica, Ajax, Roma und Porto.

Glaubt ihr, dass Real Madrid seine absolute globale Führungsposition bei Marketing und Markenwert auch in den kommenden Jahren behaupten kann, oder werden die Spitzenklubs der Premier League den Verein überholen?

Schreibt eure Meinung in die Kommentare und teilt dieses wichtige Ranking sofort mit Freunden, die sich für die Fußballwirtschaft interessieren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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