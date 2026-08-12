Galatasaray Unterbreitet Arsenal Offizielles Angebot für Gabriel Martinelli

·10·Sport
Galatasaray Unterbreitet Arsenal Offizielles Angebot für Gabriel Martinelli

Der amtierende türkische Meister Galatasaray hat Arsenal offiziell ein Angebot über 38 Millionen Pfund (45 Millionen Euro) für den Angreifer Gabriel Martinelli unterbreitet. Wie Goal.com berichtet, haben die Istanbuler den brasilianischen Flügelspieler als wichtigstes Transferziel für europäische Wettbewerbe, insbesondere für Spiele in der Champions League, ausgewählt. Dies berichtet .

Der türkische Klub, der sich in den vergangenen Spielzeiten auf dem Transfermarkt sehr aktiv gezeigt hat, setzt seine aggressive Strategie zur weiteren Verstärkung des Kaders fort. Florian Plettenberg zufolge liegt das offizielle Angebot derzeit auf dem Tisch im Emirates Stadium und zwingt die Verantwortlichen des Londoner Klubs zu einer schwierigen Entscheidung.

Eine schwierige Situation für Arsenal

Für den Trainerstab von Mikel Arteta stellt das Angebot sowohl finanziell als auch taktisch ein schwieriges Rätsel dar. Insbesondere Leandro Trossards Wechsel zu Besiktas im Sommer sowie die Verpflichtung von lediglich Christos Tzolis für den Angriff haben Arsenals personelle Möglichkeiten in der Offensive beeinflusst.

Der 25-jährige Gabriel Martinelli ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Projekts des spanischen Trainers geworden. In der vergangenen Saison absolvierte er 53 Spiele in allen Wettbewerben, erzielte 11 Tore und bereitete sieben weitere vor. Diese Leistungen spielten eine wichtige Rolle dabei, dass Arsenal erstmals seit 2004 die englische Premier League gewann und das Champions-League-Finale erreichte.

Die Karriere des Spielers beim Klub

Der brasilianische Flügelspieler wechselte 2019 von Ituano zu Arsenal. Martinelli entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einem der Führungsspieler der Mannschaft und gewann die Fans mit seiner Schnelligkeit und Beweglichkeit auf dem Platz. Insgesamt absolvierte er 278 Spiele für den Londoner Klub und verbuchte 62 Tore sowie 36 Assists.

So wie Galatasaray in den vergangenen Jahren Stars wie Victor Osimhen und Wilfried Zaha verpflichtet hat, will der Klub auch durch den Transfer von Martinelli seine Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene bewahren. Die Arsenal-Führung muss nun den künftigen Nutzen des Spielers für die Mannschaft gegen das aktuelle finanzielle Angebot abwägen.

GalatasarayGabriel MartinelliArsenalSüper LigUEFA Champions League
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Miles Lewis-Skelly will bei Arsenal bleiben und um einen Platz in der Startelf kämpfenMiles Lewis-Skelly will bei Arsenal bleiben und um einen Platz in der Startelf kämpfenGestern, 22:34Julián Álvarez und Diego Simeone führen GesprächeJulián Álvarez und Diego Simeone führen GesprächeGestern, 21:10Aston Villa will Aaron Wan-Bissaka verpflichtenAston Villa will Aaron Wan-Bissaka verpflichtenGestern, 20:55Paul Parker fordert Manchester United auf, den Kader als Ersatz für Luke Shaw zu verstärkenPaul Parker fordert Manchester United auf, den Kader als Ersatz für Luke Shaw zu verstärkenGestern, 20:50Beşiktaş Zeigt Interesse an Fabio MirettiBeşiktaş Zeigt Interesse an Fabio MirettiGestern, 20:39Psychologische Kriegsführung vor UFC 330: Ian Machado Garry mit provokanter AussagePsychologische Kriegsführung vor UFC 330: Ian Machado Garry mit provokanter AussageGestern, 20:16
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Unerwarteter Eklat bei der WM 2026: Schiedsrichter des Spiels Argentinien gegen Ägypten suspendiert
Unerwarteter Eklat bei der WM 2026: Schiedsrichter des Spiels Argentinien gegen Ägypten suspendiert