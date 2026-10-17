FC Bayern München – RB Leipzig: Aufstellungen und Liveticker

·44·Sport
FC Bayern München – RB Leipzig: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel der deutschen Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig beginnt am 17. Oktober um 18:30 Uhr (MEZ).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf FC Bayern München: 40. Urbig J., 11. Braun N., 14. Dias L., 9. Kane H., 6. Kimmich J., 3. Kim Min-jae, 27. Laimer K., 17. Olise M., 45. Pavlovic A., 34. Saibari I., 2. Upamecano D.

Ersatzbank FC Bayern München: 8. Bischof T., 23. Boey S., 19. Davies A., 7. Gnabry S., 21. Ito H., 42. Karl L., 44. Stanisic J., 4. Tah J., 26. Ulreich S.

Cheftrainer FC Bayern München: Kompany V.

Startelf RB Leipzig: 26. Vandevoordt M., 6. Banzuzi E., 21. El Aynaoui N., 10. Gruda B., 16. Klostermann L., 23. Lukeba C., 28. Nkunku C., 7. Nusa A., 4. Orban W., 22. Raum D. (Kapitän), 20. Reitz R.

Ersatzbank RB Leipzig: 17. Baku R., 3. Esteve M., 35. Finkgrafe M., 27. Gomis T., 39. Henrichs B., 30. Maksimovic A., 1. Nübel A., 40. Romulo Cardoso, 13. Seiwald N.

Cheftrainer RB Leipzig: Demichelis M.

Live-Ticker LIVE
21:30
Der Schiedsrichter des heutigen Spiels ist Tobias Stieler.
21:30
In den Details dieses Spiels können Sie die Startaufstellungen beider Mannschaften einsehen.
21:30
Hallo an alle Fußballfans, wir sind hier, um euch den Live-Kommentar dieses Spiels zu liefern und über die interessantesten und wichtigsten Momente zu berichten. Wir sorgen dafür, dass ihr nichts verpasst, lehnt euch einfach zurück und genießt es.
FC Bayern MünchenRB LeipzigBundesligaFußballDeutschland
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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