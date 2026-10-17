FC Bayern München – RB Leipzig: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel der deutschen Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig beginnt am 17. Oktober um 18:30 Uhr (MEZ).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startelf FC Bayern München: 40. Urbig J., 11. Braun N., 14. Dias L., 9. Kane H., 6. Kimmich J., 3. Kim Min-jae, 27. Laimer K., 17. Olise M., 45. Pavlovic A., 34. Saibari I., 2. Upamecano D.
Ersatzbank FC Bayern München: 8. Bischof T., 23. Boey S., 19. Davies A., 7. Gnabry S., 21. Ito H., 42. Karl L., 44. Stanisic J., 4. Tah J., 26. Ulreich S.
Cheftrainer FC Bayern München: Kompany V.
Startelf RB Leipzig: 26. Vandevoordt M., 6. Banzuzi E., 21. El Aynaoui N., 10. Gruda B., 16. Klostermann L., 23. Lukeba C., 28. Nkunku C., 7. Nusa A., 4. Orban W., 22. Raum D. (Kapitän), 20. Reitz R.
Ersatzbank RB Leipzig: 17. Baku R., 3. Esteve M., 35. Finkgrafe M., 27. Gomis T., 39. Henrichs B., 30. Maksimovic A., 1. Nübel A., 40. Romulo Cardoso, 13. Seiwald N.
Cheftrainer RB Leipzig: Demichelis M.
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