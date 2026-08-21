Alle Ergebnisse der Europa-League-Play-offs: Salahs Team verliert

UEFA in der Europa League In der UEFA Europa League wurden die Hinspiele der letzten Qualifikationsrunde, der Play-offs, um einen Platz in der Ligaphase 2026/27 ausgetragen. Mehrere namhafte Klubs aus Europa feierten wichtige Siege und machten einen großen Schritt in Richtung Ligaphase, während einige Duelle überraschend deutliche Ergebnisse hervorbrachten.

Benfica und Beşiktaş machen einen souveränen Schritt, Kairat enttäuscht

Benfica aus Lissabon besiegte Aarhus zu Hause mit 3:1, während der türkische Klub Beşiktaş Litauens Žalgiris mit 3:0 bezwang. KasachstansKairat verlor in Almaty mit 0:3 gegen den belgischen Klub Anderlecht und erschwerte sich damit die Aufgabe erheblich. Der polnische Klub Lech erzielte unterdessen sieben unbeantwortete Treffer gegen das Schweizer Team Thun und feierte den höchsten Sieg der Runde.

Europa League. 4. Qualifikationsrunde, Ergebnisse der Hinspiele (20. August)

Spiel Ergebnis Torschützen Benfica — Aarhus 3:1 Rafa Silva (2.), Barreiro (31.), Pavlidis (45.+2, Elfmeter) — Jørgensen (36.) Beşiktaş — Žalgiris 3:0 Oh Hyeon-gyu (6.), Murillo (12.), Kökçü (59., Elfmeter) Kairat — Anderlecht 0:3 Oksanen (2., Eigentor), Ambros (24.), Sikan (45.+1) Trabzonspor — Ferencváros 0:1 Zachariassen (17.) Crvena zvezda — Viktoria Plzeň 3:0 Ivanić (36., 53.), Katai (89., Elfmeter) Lech — Thun 7:0 Włodarczyk (10., 25.), Sayyadmanesh (20.), Skrzypczak (31.), Murawski (45.), Håkans (47.), Gümüş (79.) Jagiellonia — Iberia 1999 4:0 Imaz (34., Elfmeter), Agbonifo (45.+2), Alhassan (62., Eigentor), Lozano (90.+2) OFI — CSKA Sofia 3:0 Fountas (19., 51., Elfmeter), Dickmann (90.+5) Mjällby — Salzburg 0:1 Pettersson (90.+1, Eigentor) Sint-Truiden — Omonia 1:0 Taniguchi (90.+4) Universitatea Craiova — Ararat 1:1 Bancu (33.) — Malis (20.) Egnatia — Lillestrøm 0:0 —

Wann finden die Rückspiele statt?

Die entscheidenden Rückspiele dieser Duelle finden am 27. August statt. Die Sieger ziehen direkt in die Ligaphase der Europa League ein, während die Verlierer in der Conference League antreten.

Glauben Sie, dass Kairat und Trabzonspor in den Auswärtsrückspielen noch ein Comeback schaffen und sich für die Ligaphase der Europa League qualifizieren können?

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