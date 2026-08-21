Alle Ergebnisse der Europa-League-Play-offs: Salahs Team verliert

·0·Sport
Alle Ergebnisse der Europa-League-Play-offs: Salahs Team verliert

UEFA in der Europa League In der UEFA Europa League wurden die Hinspiele der letzten Qualifikationsrunde, der Play-offs, um einen Platz in der Ligaphase 2026/27 ausgetragen. Mehrere namhafte Klubs aus Europa feierten wichtige Siege und machten einen großen Schritt in Richtung Ligaphase, während einige Duelle überraschend deutliche Ergebnisse hervorbrachten.

Benfica und Beşiktaş machen einen souveränen Schritt, Kairat enttäuscht

Benfica aus Lissabon besiegte Aarhus zu Hause mit 3:1, während der türkische Klub Beşiktaş Litauens Žalgiris mit 3:0 bezwang. KasachstansKairat verlor in Almaty mit 0:3 gegen den belgischen Klub Anderlecht und erschwerte sich damit die Aufgabe erheblich. Der polnische Klub Lech erzielte unterdessen sieben unbeantwortete Treffer gegen das Schweizer Team Thun und feierte den höchsten Sieg der Runde.

Europa League. 4. Qualifikationsrunde, Ergebnisse der Hinspiele (20. August)

Spiel

Ergebnis

Torschützen

Benfica — Aarhus

3:1

Rafa Silva (2.), Barreiro (31.), Pavlidis (45.+2, Elfmeter) — Jørgensen (36.)

Beşiktaş — Žalgiris

3:0

Oh Hyeon-gyu (6.), Murillo (12.), Kökçü (59., Elfmeter)

Kairat — Anderlecht

0:3

Oksanen (2., Eigentor), Ambros (24.), Sikan (45.+1)

Trabzonspor — Ferencváros

0:1

Zachariassen (17.)

Crvena zvezda — Viktoria Plzeň

3:0

Ivanić (36., 53.), Katai (89., Elfmeter)

Lech — Thun

7:0

Włodarczyk (10., 25.), Sayyadmanesh (20.), Skrzypczak (31.), Murawski (45.), Håkans (47.), Gümüş (79.)

Jagiellonia — Iberia 1999

4:0

Imaz (34., Elfmeter), Agbonifo (45.+2), Alhassan (62., Eigentor), Lozano (90.+2)

OFI — CSKA Sofia

3:0

Fountas (19., 51., Elfmeter), Dickmann (90.+5)

Mjällby — Salzburg

0:1

Pettersson (90.+1, Eigentor)

Sint-Truiden — Omonia

1:0

Taniguchi (90.+4)

Universitatea Craiova — Ararat

1:1

Bancu (33.) — Malis (20.)

Egnatia — Lillestrøm

0:0

Wann finden die Rückspiele statt?

Die entscheidenden Rückspiele dieser Duelle finden am 27. August statt. Die Sieger ziehen direkt in die Ligaphase der Europa League ein, während die Verlierer in der Conference League antreten.

Glauben Sie, dass Kairat und Trabzonspor in den Auswärtsrückspielen noch ein Comeback schaffen und sich für die Ligaphase der Europa League qualifizieren können?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Ergebnisse sofort mit anderen Fußballfans!

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Juventus auf dem Transfermarkt: Priorität und Kandidaten für die AußenverteidigerpositionenJuventus auf dem Transfermarkt: Priorität und Kandidaten für die AußenverteidigerpositionenHeute, 01:39Manchester City Will Palmeiras-Flügelspieler Allan Elias VerpflichtenManchester City Will Palmeiras-Flügelspieler Allan Elias VerpflichtenHeute, 00:39Aston Villa will Fikayo Tomori verpflichtenAston Villa will Fikayo Tomori verpflichtenGestern, 23:34Deco spricht offen über Rodri: „Wir haben ihn nicht verpflichtet, um ihn Real Madrid wegzuschnappen“Deco spricht offen über Rodri: „Wir haben ihn nicht verpflichtet, um ihn Real Madrid wegzuschnappen“Gestern, 22:49Oleksandr Usyk enthüllt Details eines möglichen historischen Kampfes mit Muhammad AliOleksandr Usyk enthüllt Details eines möglichen historischen Kampfes mit Muhammad AliGestern, 22:47Usbekistans Taekwondo-Athleten feiern großen Erfolg beim President’s CupUsbekistans Taekwondo-Athleten feiern großen Erfolg beim President’s CupGestern, 22:40
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Real Madrid präsentiert neues Auswärtstrikot: Unerwartete Farben (Foto)
Real Madrid präsentiert neues Auswärtstrikot: Unerwartete Farben (Foto)