Kairat verpflichtet berühmten spanischen Stürmer

Der Transfermarkt im kasachischen Fußball ist reich an interessanten Ereignissen. Der berühmte Almaty-Klub Kairat hat offiziell die Verpflichtung des spanischen Mittelstürmers Marc Gual bekannt gegeben, der sich auf europäischen Plätzen einen Namen gemacht hat, um die Offensive zu verstärken. Laut einer offiziellen Erklärung des Klubs ist die Vereinbarung zwischen dem talentierten Spieler und dem Team bis Ende 2027 gültig. ist gültig.

Detaillierte Informationen zu den körperlichen Merkmalen und anthropometrischen Daten des neuen Stürmers finden Sie unten:

Alter: 30 Jahre

Position: Mittelstürmer

Größe: 184 cm

Gewicht: 73 kg

Von der Barcelona-Akademie bis Real Madrid Castilla

Marc Gual wurde in Badalona, Katalonien, geboren. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er in den Jugendakademien renommierter Klubs wie Badalona, Barcelona und Espanyol. Während seiner Karriere im Profifußball sammelte er bei spanischen Vereinen wie Sevilla Atletico, Zaragoza, Girona, Real Madrid Castilla und Alcorcon wertvolle Erfahrungen.

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Analyse von Marc Guals erfolgreicher Karriere in Europa und seine wichtigsten Erfolge:

Ausländische Klubs des Spielers Wichtigste Erfolge in Wettbewerben Leistungsbilanz Persönliche Auszeichnungen Jagiellonia (Polen) Polnische Meisterschaft Torschützenkönig Saison 2022/23 Bester Stürmer der Ekstraklasa Legia Warschau (Polen) Polnischer Pokalsieger und Supercupsieger 19 Tore in allen Wettbewerben 7 Tore in der Conference League Rio Ave (Portugal) Teilnehmer der portugiesischen ersten Liga Stammspieler Hochklassige Erfahrung

Erfolge in Polen und portugiesische Erfahrung

Die glänzendsten Kapitel von Marc Guals Karriere sind mit der polnischen Meisterschaft verbunden. Im Frühjahr 2022 wechselte er zu Jagiellonia und überzeugte schnell. In der Saison 2022/23 wurde er Torschützenkönig und zum besten Stürmer der Ekstraklasa gewählt.

Danach wechselte er zum berühmten Warschauer Klub Legia und gewann mit dem Team den nationalen Pokal und den Supercup. In der Saison 2024/25 avancierte Marc zum Leistungsträger von Legia und erzielte 19 Tore, davon 7 in der prestigeträchtigen UEFA Conference League.

Interessanter Fakt für Fans: Vor seinem Wechsel zu Kairat spielte der erfahrene Stürmer für den portugiesischen Erstligisten Rio Ave. Zudem absolvierte er 3 offizielle Länderspiele für die spanische U21-Nationalmannschaft.

Kairat, das den Transfer auf seinem offiziellen Instagram-Account bekannt gab, hofft auf große Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene durch die Tore des neuen Stürmers.

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