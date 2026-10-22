Trabzonspor gegen Hearts: Aufstellungen und Live-Ticker

75 Ein Auswechselspieler macht sich bereit. Joshua McPake (Hearts) kommt für Sabri Gendouz ins Spiel.

75 Wouter Vrancken bereitet einen Wechsel vor. Sabah Kerjota (Hearts) kommt für Calvin Miller in die Partie.

75 Auswechslung. Jay-Jay Williams kommt für James Wilson ins Spiel (Hearts).

73 Trabzonspor konnte den Eckstoß nicht nutzen, die Verteidiger klärten den Ball aus der Gefahrenzone.

71 Der Schiedsrichter signalisiert einen Wechsel, Aral Şimşir kommt für Tim Jabol-Folcarelli ins Spiel (Trabzonspor).

71 Thomas Reis hat sich zu einer Auswechslung entschlossen. Ozan Tufan (Trabzonspor) kam für Mohamed Salah ins Spiel.

71 Auswechslung. Benjamin Bouchouari verlässt den Platz, für ihn kommt Wagner Pina (Trabzonspor).

66 Was für ein jämmerlicher Schuss! Rodgers Mato (Hearts) versucht es wieder – diesmal aus viel größerer Distanz, aber selbst mit verbundenen Augen hätte er ihn nicht schlechter treffen können. Der Ball fliegt in die Tribüne.

65 Die Hearts-Spieler zeigen im Mittelfeld eine tolle Kontrolle und präzise Pässe.

58 Tor! Franculino (Trabzonspor) reagierte im Strafraum blitzschnell, nahm ein hervorragendes Zuspiel an und versenkte den Ball nahe dem linken Pfosten im Netz. Die Vorlage kam von Mohamed Salah. 2:0.

56 Schiedsrichterassistent Jamie McCart (Hearts) hat auf Abseits entschieden, und der Schiedsrichter hat die Entscheidung bestätigt.

54 Der Torhüter musste sich in dieser Szene keine Sorgen machen. Sidney Lopes Cabral (Trabzonspor) setzte auf Kraft statt auf Präzision, und deshalb ging sein Schuss weit über die Latte.

52 Batista Mendy (Trabzonspor) zieht ab, aber der Ball geht deutlich über die Latte.

46 Der Schiedsrichter pfiff die zweite Halbzeit an.

45+6 Der Schiedsrichter pfeift die erste Halbzeit ab, womit die ersten 45 Minuten des Spiels zu Ende sind.

45+3 Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) zieht aus der Distanz ab undvisiert die rechte Ecke an, aber Bo Rös verhindert mit einer Glanzparade das Tor. Rundum ein tolles Spiel!

45 Franculino (Trabzonspor) startete seinen Lauf zu früh, und der Linienrichter hob die Fahne, um Abseits anzuzeigen.

45 Claudio Braga (Hearts) zieht aus der Ferne wuchtig auf die Tormitte ab, aber André Onana fängt den Ball mühelos ab.

45 Es gibt mindestens 5 Minuten Nachspielzeit.

44 Der Torwart pariert den Schuss von Franculino (Trabzonspor) mit einer Glanzparade, sonst wäre der Ball im linken Eck eingeschlagen.

44 Wouter Vrancken nimmt einenwechsel vor. Christian Borchgrevink kann aufgrund einer Verletzung nicht weiterspielen, für ihn kommt Steven Kingsley (Hearts) ins Spiel.

44 Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) versucht es mit einem Schuss, verfehlt jedoch das Tor.

42 Noah Saviolo (Trabzonspor) begeht ein Foul, und Lawrence Visser entscheidet sofort auf Freistoß.

38 Gelbe Karte. Samet Akaydin (Trabzonspor) wird nach einem Foul an seinem Gegenspieler verwarnt.

35 Malachi Fagan-Walcott (Hearts) kommt im Strafraum frei zum Abschluss, aber sein Schuss wird von einem Verteidiger glänzend geblockt.

33 Thomas Magnusson (Hearts) stoppt den Gegner mit einem rüden Foul, und Lawrence Visser pfeift das Vergehen ab. Die Entscheidung des Schiedsrichters ist glasklar. Elfmeter für Trabzonspor!

32 Mohamed Salah (Trabzonspor) hat die Bewegung von Torhüter Bo Reus antizipiert und den Elfmeter mitten ins Tor geschossen!

32 Mohamed Salah (Trabzonspor) übernimmt Verantwortung und legt sich den Ball bereits zurecht.

31 Thomas Magnusson (Hearts) begeht ein Foulspiel an seinem Gegenspieler, und Lawrence Visser pfeift die Aktion ab. Die Entscheidung des Schiedsrichters ist glasklar. Elfmeter für Trabzonspor!

30 Mohamed Salah (Trabzonspor) schießt aus dem Strafraum, aber die Verteidiger klären den Ball gut.

27 Obwohl Wouter Vrancken (Hearts) auf der Bank saß, zeigte ihm Lawrence Visser die Gelbe Karte. Der Schiedsrichter wertete dies als unsportliches Verhalten.

21 Der Verteidiger blockt den Schuss von Samet Akaydin (Trabzonspor) im Strafraum mutig ab.

20 Schiedsrichter Lawrence Visser unterbrach das Spiel, ging zur Seitenlinie, sprach mit Wouter Vrancken und zeigte ihm dann die Gelbe Karte.

20 Lawrence Visser zeigt Kristian Borchgrevink (Hearts) die Gelbe Karte, der Spieler ist nicht überrascht, da es ein sehr hartes und zu spät kommendes Tackling war.

15 Eine gute Klärungsaktion des Verteidigers bedeutet, dass Trabzonspor aus diesem Eckball nichts machen kann.

14 Schiedsrichter Lawrence Visser nimmt den Elfmeter für Trabzonspor nach VAR-Überprüfung zurück!

14 Warten Sie! Der Schiedsrichter zeigt das VAR-Zeichen und möchte eine Szene im Strafraum überprüfen. Das könnte ein Elfmeter für Trabzonspor sein! Schauen wir mal, welche Entscheidung er trifft.

14 Mohamed Salah (Trabzonspor) steht im Abseits und der Linienrichter hebt die Fahne.

14 Trabzonspor führte einen Eckball aus, aber dank einer starken Abwehraktion wurde die Torchance zunichte gemacht.

13 Trabzonspor führte eine Ecke aus, aber dank der souveränen Abwehraktion wurde die Torchance zunichte gemacht.

11 Ein gelbwürdiges Foul von Calvin Miller (Hearts), und Lawrence Visser zückt völlig zu Recht den gelben Karton.

10 Claudio Braga (Hearts) treibt den Ball von außerhalb des Strafraums nach vorne und schießt, aber der Ball geht zentral aufs Tor und stellt Andre Onana vor keine Probleme. Sichere Parade.

9 Sidney Lopes Cabral (Trabzonspor) sieht Gelb für ein hartes Foul. Lawrence Visser hat keine Sekunde gezögert, diese Entscheidung zu treffen.

7 Christian Borchgrevink (Hearts) zieht ab, aber der Ball geht weit vorbei.

7 Nach einem Getümmel im Strafraum landete der Ball bei Jamie McCart (Hearts), aber er schoss ihn deutlich am rechten Pfosten vorbei.

7 Thomas Magnusson (Hearts) schnappt sich den Abpraller und schießt, aber der Versuch wird geblockt.

7 GEFÄHRLICHE SZENE! Malachi Fagan-Walcott (Hearts) steigt nach einer Ecke hoch und köpft aufs Tor, um den Torwart zu überwinden, aber der Ball prallt vom linken Pfosten ab!

6 Der Schiedsrichter zeigt auf die Eckfahne, und Hearts führt einen Eckstoß aus.

6 Christian Borchgrevink (Hearts) kam in eine gute Schussposition, verschaffte sich Platz und versuchte es aus der Ferne. Seinen Schuss unter die Latte parierte André Onana glänzend!

5 Rogers Mato (Hearts) spielt den Ball mit der Hand.

4 Trabzonspor hatte eine Chance nach einer Ecke, aber der Verteidiger klärte den Ball.

1 Der Schiedsrichter pfeift und das Spiel beginnt.

21:46 Endlich betreten die Spieler den Platz! Hearts wird das Spiel anstoßen.

21:45 Lawrence Visser wurde als Hauptschiedsrichter für das heutige Spiel ernannt und wird versuchen, fair zu pfeifen und Fehler zu vermeiden.

21:45 Die Startaufstellungen beider Mannschaften sind bekannt, Sie können sie sich jetzt ansehen.