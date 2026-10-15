KuPS gegen Trabzonspor: Aufstellungen und Live-Ticker

65 Für Jocelyn Luyeye-Lutumba ist das Spiel beendet. Er hat heute alles gegeben. Er wird durch Gustav Engvall (KuPS) ersetzt, um frischen Wind ins Spiel zu bringen.

65 Miika Nuutinen entscheidet sich für einen Wechsel. Tommi Jäntti (KuPS) kommt für Petteri Pennanen ins Spiel.

65 Für Bob Arma ist das Spiel heute beendet, er wird durch Aiman Aki (KuPS) auf dem Platz ersetzt.

63 Eckstoß ausgeführt, aber Trabzonspor kann kein Kapital daraus schlagen, der Verteidiger klärt den Ball.

63 Trabzonspor zwang den Gegner zu einer Ecke.

60 Piotr Parzyszek (KuPS) vergibt eine Riesenchance! Er bekam den Ball und zog aus 6 Metern ab, aber das Leder ging über die Latte.

60 Piotr Parzyszek (KuPS) legt sich den Ball auf den Punkt und schießt flach ins kurze linke Ecke. Sein Schuss ist nicht stramm genug, sodass André Onana mit einer Glanzparade parieren kann.

58 Elfmeter für KuPS!

58 Auswechslung. Noah Saviola (Trabzonspor) kommt für Mohamed Salah ins Spiel.

58 Thomas Reis entscheidet sich für einen Wechsel: Fabinho kommt für Mendy (Trabzonspor) ins Spiel.

57 Der Cheftrainer nimmt eine Auswechslung vor: Tim Jabol-Folcarelli kommt für Ozan Tufan (Trabzonspor) ins Spiel.

54 KuPS bekommt einen Eckstoß zugesprochen. Der Schiedsrichter und einer seiner Assistenten zeigen zur Eckfahne.

54 KuPS konnte den Eckball nicht nutzen, da die gegnerische Abwehr wachsam agierte und die Gefahr klärte. Der Linienrichter traf die richtige Entscheidung, und KuPS führt einen Eckball aus.

54 Nach einem Standard von KuPS sicherte sich einer der Verteidiger den Ball mühelos.

54 Was für ein fantastisches Tor! Petteri Pennanen (KuPS) trifft direkt nach einer Ecke ins Tor von André Onana. 1:3.

54 Batista Mendy (Trabzonspor) erobert den Ball von seinem Gegenspieler, aber der Schiedsrichter pfeift Foul. Er ist unzufrieden mit der Entscheidung! KuPS führt den Freistoß aus.

51 Batista Mendy (Trabzonspor) sieht Gelb für ein Foulspiel an seinem Gegenspieler. Ishmael Barbara fiel die Entscheidung leicht.

49 Schiedsrichter Ishmael Barbara zeigte nach VAR-Überprüfung auf den Anstoßpunkt und bestätigte damit das Tor. Das löste großen Jubel bei den Spielern von Trabzonspor aus.

48 Die Freude der Trabzonspor-Spieler währte nicht lange, da der Schiedsrichter ankündigte, das Tor per VAR zu überprüfen. Hoffentlich dauert dieser Prozess nicht allzu lange.

47 Tor! Franculino (Trabzonspor) bekommt den Ball im Strafraum vor die Füße und schiebt ihn flach in die Tormitte. Der Spielstand ist 0:3.

46 Die zweite Halbzeit hat gerade begonnen.

45+3 Ishmael Barbara pfeift die erste Halbzeit ab.

45 Es werden mindestens 2 Minuten nachgespielt.

44 Aral Şimşir (Trabzonspor) zieht aus der Distanz ab, aber der Ball wird von einem Abwehrspieler abgefälscht und stellt keine große Gefahr für den Torwart dar.

44 Tor! Mohamed Salah (Trabzonspor) reagiert im Strafraum am schnellsten auf den Abpraller und hämmert den Ball unhaltbar in den linken oberen Winkel. Spielstand: 0:2.

43 Eine gute Flanke ermöglichte Bob Armah (KuPS) eine Torchance, aber sein Kopfball aus kurzer Distanz ging knapp über die Latte.

41 Piotr Parzyszek (KuPS) schießt den Ball über die Latte.

39 Bob Arma (KuPS) drang in den Strafraum ein und war völlig frei vor dem Torhüter, aber sein Schuss ging nur wenige Zoll am linken Pfosten vorbei. Den muss er machen!

37 Cenk Özkaçar (Trabzonspor) führt den Freistoß aus, aber der Ball geht weit am Tor vorbei. Der Torwart musste ihn nicht einmal berühren.

34 Piotr Parzyszek (KuPS) sieht vom Schiedsrichter die Gelbe Karte für ein Foulspiel vor wenigen Augenblicken.

32 Petteri Pennanen (KuPS) führt den Eckstoß aus, aber André Onana antizipiert die Situation glänzend und pariert den Schuss.

32 Enis Destan (Trabzonspor) zieht aus der Distanz ab, aber der Schuss ist zu schwach, Johannes Kreidl fängt den Ball mühelos.

26 Piotr Parzyszek (KuPS) verschafft sich im Strafraumnutzen Platz und köpft den Freistoß. Sein Kopfball geht deutlich am rechten Pfosten vorbei ins Aus, Abstoß.

26 Petteri Pennanen (KuPS) schien den Freistoß schnell ausführen zu wollen, entschied sich dann aber, den Ball zu seinen Mitspielern in den Strafraum zu passen.

24 Diese Gelbe Karte war verdient. Das Einsteigen von Samet Akaydin (Trabzonspor) war sehr hart, und Ishmael Barbara zögerte nicht, ihm Gelb zu zeigen.

24 Mohamed Salah (Trabzonspor) versuchte, seine Mitspieler mit einem Freistoß von außerhalb des Strafraums zu finden. Der Torwart sprang höher als alle Spieler im Strafraum, fing die Flanke ab und klärte die Gefahr.

24 Mohamed Salah (Trabzonspor) schien den Freistoß schnell ausführen zu wollen, will den Ball nun aber in den Strafraum zu seinen Mitspielern flanken.

22 Mohamed Salah (Trabzonspor) passt den Ball ins Zentrum, aber einer der Verteidiger klärt die Situation aus der Gefahrenzone.

21 Julius Eskelinen (KuPS) strapazierte die Geduld von Schiedsrichter Ishmael Barbara und sah wegen eines früheren späten Fouls Gelb.

18 Julius Eskesen (KuPS) köpft den Ball nach einem Freistoß, aber die Abwehr klärt souverän. Der Torhüter musste in dieser Szene nicht eingreifen.

16 Petteri Pennanen (KuPS) foult im Kampf um den Ball gegen seinen Gegner. Ishmael Barbara hat die Situation genau gesehen und pfeift ab.

12 Mohamed Salah (Trabzonspor) schießt den Ball über die Latte.

10 Paul Onuachu verlässt verletzt den Platz. Thomas Reis bringt Franculino (Trabzonspor).

3 Tor - 0:1! Paul Onuachu (Trabzonspor) verwertet eine präzise Vorlage von Mohamed Salah im Strafraum, lässt dem Torhüter keine Chance und schiebt den Ball flach ins rechte Eck ein.

1 Wahnsinn, das heutige Spiel fängt genau jetzt an.

21:47 Die Spieler sind auf dem Platz und KuPS stößt an.

21:45 Das heutige Spiel wird von Ishmael Barbara geleitet.

21:45 Die Startaufstellungen Beider Teams stehen fest, sie können sich diese nun ansehen.