Der Traum der kleinen Ela wurde wahr: Tausende Luftballons stiegen in den Himmel

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Der Traum der kleinen Ela wurde wahr: Tausende Luftballons stiegen in den Himmel

Vor dem Spiel zwischen Trabzonspor und Galatasaray in der Türkei fand eine bewegende Aktion für die kleine Ela statt. Der Traum des Mädchens, das den Krebs besiegt und eine schwere Behandlungsphase hinter sich gelassen hat, wurde erfüllt. Dies teilte der Verein Trabzonspor auf seiner offiziellen Website mit.

Bei der Veranstaltung am 19. September im Papara Park Stadion in Trabzon wurden Tausende Luftballons für Ela in den Himmel steigen gelassen. Diese Initiative wurde mit Unterstützung des Vereins „Biriniz Bin Olsun“ organisiert.

Es wurde bekannt gegeben, dass Ela nach ihrer Behandlung ihre kleinen, aber aufrichtigen Wünsche geäußert hatte. Sie wünschte sich eine Tasche, Lego, Schuhe, ein Fahrrad und viele fliegende Luftballons. Freiwillige und das Team von Trabzonspor ergriffen die Initiative, um ihre Wünsche zu erfüllen.

Das Steigenlassen von Tausenden Luftballons im Stadion vor dem Spiel gegen Galatasaray wurde zu einem unvergesslichen Moment für Ela. Das Mädchen nahm auch an der Zeremonie vor dem Spiel gemeinsam mit den Spielern teil.

Der Traum der kleinen Ela wurde wahr: Tausende Luftballons stiegen in den Himmel
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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