Shomurodov zieht mit Salah gleich: Das Rennen um den „Goldenen Schuh“ in der türkischen Süper Lig spitzt sich zu

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Shomurodov zieht mit Salah gleich: Das Rennen um den „Goldenen Schuh“ in der türkischen Süper Lig spitzt sich zu

Zum achten Spieltag der türkischen Süper Lig hat sich der Kampf um die Auszeichnung „Goldener Schuh“ unter den Star-Stürmern der Liga maximal verschärft.

Der Stürmer der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodov erzielte am letzten Spieltag ein Tor und eine Vorlage, schloss in der Torschützenliste zu Mohamed Salah sowie Gift Orban auf und reihte sich in die Spitzengruppe ein.

An der Spitze der Torschützen: Das Trio Shomurodov, Muriqi und Salah

Derzeit führen drei Spieler mit jeweils 7 Toren die Torschützenliste an:

  • Eldor Shomurodov (Istanbul Başakşehir): Er eröffnete in der 8. Minute gegen Gaziantep den Torreigen und lieferte in der 82. Minute die Vorlage zum Siegtreffer für seinen Teamkollegen Umut Güneş (2:1), womit er seine Trefferzahl auf 7 erhöhte;

  • Vedat Muriqi (Fenerbahçe): Der kosovarische Stürmer traf gegen Alanyaspor und erreichte damit 7 Tore. Muriqi erzielte vier dieser Treffer in einem einzigen Spiel (Poker) gegen Eyüpspor;

  • Gift Orban (Amed): Er konnte in dieser Runde nicht treffen und wurde ausgewechselt. Er steht weiterhin bei 7 Toren;

  • Mohamed Salah (Trabzonspor): Der ägyptische Star, der 7 Tore auf dem Konto hat, bestreitet sein Spiel des 8. Spieltags am 19. Oktober und hat eine gute Gelegenheit, seine Führung auszubauen.

Shomurodovs Konstanz: Tradition gegen Gaziantep und eine produktive Saison

Eldor Shomurodov zeigt seit Saisonbeginn eine beeindruckende Konstanz und trifft in fast jedem Spiel:

  • 3. Tor gegen Gaziantep: Der Stürmer traf bereits in der letzten Saison in beiden Spielen gegen Gaziantep und setzte diese Tradition auch diesmal fort;

  • Die Tore des Torjägers: In dieser Saison hat Shomurodov neben Gaziantep auch gegen Kocaelispor, Trabzonspor, Kasımpaşa und Galatasaray jeweils einmal getroffen sowie einen Doppelpack gegen Gençlerbirliği erzielt.

Osimhen ohne Treffer, nächstes Duell zwischen Salah und Vlahović

Auch andere Stars im Rennen um die Torjägerkrone kämpfen um ihre Positionen:

  • Victor Osimhen fällt zurück: Der nigerianische Star, der 90 Minuten für Galatasaray spielte, konnte gegen Gençlerbirliği nicht treffen (der Siegtreffer war ein Eigentor) und bleibt mit 6 Toren in der Verfolgerrolle;

  • Das Duell Salah gegen Vlahović am 19. Oktober: Der serbische Stürmer Dušan Vlahović mit 6 Toren und Mohamed Salah mit 7 Toren treffen im letzten Topspiel des Spieltags, Trabzonspor gegen Beşiktaş, direkt aufeinander.

Shomurodovs starke Form macht ihn nicht nur zur Hauptwaffe seines Vereins, sondern auch zu einem echten Anwärter auf die Torjägerkanone der türkischen Liga.

Eldor ShomurodovTürkische Süper LigTrabzonsporGaziantepGoldener Schuh
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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