Mohamed Salah enthüllt seine große Leidenschaft für Schach und sein Online-Rating

Ein Vertreter der türkischen Süper Lig, Trabzonspor, Stürmer des Teams, Mohamed Salah, sprach begeistert über seine größte Leidenschaft abseits des Platzes. Laut einem Bericht des renommierten türkischen Mediums 61saat widmet der ägyptische Superstar einen Großteil seiner Freizeit dem Denksport Schach.

Der Fußballer erklärte, dass er regelmäßig auf Online-Plattformen spielt, sich mit Gegnern misst und sein persönliches Rating dort 1400 Punkte erreicht hat.

„Ich spiele fast jeden Tag“: Salahs Geständnis

Der ägyptische Torjäger betonte, dass dieses uralte Spiel zu einem festen Bestandteil seines Alltags geworden ist:

Große Liebe: „Mein Interesse am Schach hat ein verrücktes Ausmaß angenommen. Ich spiele fast täglich und liebe dieses Spiel sehr“, äußerte sich Salah aufrichtig.

Kombination aus Taktik und Denken: Fans loben besonders, dass Schach seine Schnelligkeit bei Entscheidungen auf dem Platz sowie seine Fähigkeit, Spielzüge vorauszusehen, schärft und sich somit positiv auf seine Leistung auswirkt.

Produktivität in Trabzon: 8 Tore in 10 Spielen

Nachdem Salah im vergangenen Sommer als ablösefreier Spieler bei Trabzonspor unterschrieb, übernahm er schnell eine Führungsrolle in seinem neuen Verein:

Erstaunliche Statistik: Der erfahrene Stürmer erzielte in seinen 10 Einsätzen in allen Wettbewerben 8 Tore und lieferte 4 Vorlagen, womit er zum Leistungsträger wurde.

Stütze des Teams: Seine 12 direkten Torbeteiligungen haben den Angriff von Trabzonspor zu einer der gefährlichsten Waffen der Liga gemacht.

Tabellensituation und das Spitzenspiel am 19. Oktober

Trabzonspor kämpft in der oberen Tabellenhälfte um wichtige Punkte: