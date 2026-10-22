UEFA-Auswahl: Mbappé und Kane in der Champions-League-Elf der Woche

·3·Sport
UEFA-Auswahl: Mbappé und Kane in der Champions-League-Elf der Woche

Der intensive und torreiche 3. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League ist beendet.

Nach den kompromisslosen Duellen zwischen den besten Klubs des Kontinents haben die UEFA-Experten die offizielle Elf der Woche zusammengestellt, basierend auf den herausragenden Leistungen der Spieler, die das Ergebnis maßgeblich beeinflusst haben. Unter den 11 ausgewählten Stars finden sich neben den Torschützen auch Talente, die auf unerwarteten Positionen glänzten.

Die Elf der Woche des 3. Spieltags gemäß UEFA

Die symbolische Auswahl des Wettbewerbs setzt sich aus folgenden Spielern zusammen:

  • Torwart:

    • Yann Sommer (Club Brugge) – wurde dank seiner zuverlässigen Paraden und sicheren Aktionen zum besten Torhüter des Spieltags gewählt.

  • Verteidiger:

    • Xavier Mbuyamba (LASK);

    • Lutsharel Geertruida (PSV);

    • Carlos Augusto (Inter);

    • Declan Rice (Arsenal) – der englische Star, der normalerweise im Mittelfeld agiert, sicherte sich aufgrund seiner defensiven Stabilität und wichtigen Aufgaben auf dem Platz einen Platz in der Abwehrreihe.

  • Mittelfeldspieler:

    • Scott McTominay (Napoli);

    • Nico Paz (Como);

    • Phil Foden (Manchester City) – erzielte an diesem Spieltag einen Hattrick und wurde zum Hauptarchitekten des Sieges;

    • Désiré Doué (PSG).

  • Stürmer:

    • Harry Kane (Bayern München);

    • Kylian Mbappé (Real Madrid) – bildeten dank ihrer Aktivität und Effizienz im Angriff das Sturmduo der Elf der Woche.

Besonderheiten der Auswahl

Dass in diese Auswahl nicht nur anerkannte Stars der Spitzenklubs, sondern auch Spieler kleinerer Vereine aufgenommen wurden, beweist einmal mehr, dass der Spieltag von überraschenden und ereignisreichen Begegnungen geprägt war.

UEFA Champions LeagueUEFAElf der WocheFußballEuropa
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Luís Figos überraschende Wahl für den Ballon d’Or — Mbappé, Kane und das SuperfinaleLuís Figos überraschende Wahl für den Ballon d’Or — Mbappé, Kane und das Superfinale26 September 15:2965 Millionen Euro für Harry Kane: Startet Al-Hilal eine große Offensive?65 Millionen Euro für Harry Kane: Startet Al-Hilal eine große Offensive?14 Juli 21:33Historische Entscheidung und Rekord: Das UEFA-Supercup-Finale 2028 findet in Astana stattHistorische Entscheidung und Rekord: Das UEFA-Supercup-Finale 2028 findet in Astana statt16 September 10:19Super-League-Elf des 16. Spieltags bekannt gegeben: Wer ist dabei?Super-League-Elf des 16. Spieltags bekannt gegeben: Wer ist dabei?9 August 21:32Beste Elf des 15. Spieltags: Mehr Spieler von Navbahor und NasafBeste Elf des 15. Spieltags: Mehr Spieler von Navbahor und Nasaf5 August 14:22UEFA droht der FIFA mit WM-BoykottUEFA droht der FIFA mit WM-Boykott31 Juli 01:11
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran