UEFA-Auswahl: Mbappé und Kane in der Champions-League-Elf der Woche

Der intensive und torreiche 3. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League ist beendet.

Nach den kompromisslosen Duellen zwischen den besten Klubs des Kontinents haben die UEFA-Experten die offizielle Elf der Woche zusammengestellt, basierend auf den herausragenden Leistungen der Spieler, die das Ergebnis maßgeblich beeinflusst haben. Unter den 11 ausgewählten Stars finden sich neben den Torschützen auch Talente, die auf unerwarteten Positionen glänzten.

Die Elf der Woche des 3. Spieltags gemäß UEFA

Die symbolische Auswahl des Wettbewerbs setzt sich aus folgenden Spielern zusammen:

Torwart: Yann Sommer (Club Brugge) – wurde dank seiner zuverlässigen Paraden und sicheren Aktionen zum besten Torhüter des Spieltags gewählt.

Verteidiger: Xavier Mbuyamba (LASK); Lutsharel Geertruida (PSV); Carlos Augusto (Inter); Declan Rice (Arsenal) – der englische Star, der normalerweise im Mittelfeld agiert, sicherte sich aufgrund seiner defensiven Stabilität und wichtigen Aufgaben auf dem Platz einen Platz in der Abwehrreihe.

Mittelfeldspieler: Scott McTominay (Napoli); Nico Paz (Como); Phil Foden (Manchester City) – erzielte an diesem Spieltag einen Hattrick und wurde zum Hauptarchitekten des Sieges; Désiré Doué (PSG).

Stürmer: Harry Kane (Bayern München); Kylian Mbappé (Real Madrid) – bildeten dank ihrer Aktivität und Effizienz im Angriff das Sturmduo der Elf der Woche.



Besonderheiten der Auswahl

Dass in diese Auswahl nicht nur anerkannte Stars der Spitzenklubs, sondern auch Spieler kleinerer Vereine aufgenommen wurden, beweist einmal mehr, dass der Spieltag von überraschenden und ereignisreichen Begegnungen geprägt war.